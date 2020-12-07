Новый год близко, но нет настроения из-за лишнего веса? Берите на вооружение 4 эффективных метода диеты к Новому году 2021 для похудения, которые также очистят ваш организм.

Редакция Active 24 собрала советы специалистов для тех, кто хочет похудеть к праздникам.

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Что точно нельзя делать

Голодать



Чтобы похудеть, нужно питаться сбалансировано / Фото Cosmo

При голодании организм теряет полезные вещества . А метаболизм, наоборот, замедляется – то есть похудеть становится невозможно. Не изнуряйте организм длительным голоданием – как только вы начнете есть, килограммы мгновенно вернутся.

Сидеть на монодиетах



Монодиеты не дают организму полезных веществ / Фото Ruwest

Обычно на монодиете употребляют гречку, кефир или овощи. При таком питании организм не получает питательных веществ. В тканях начинает задерживаться вода. Все, что удалось сбросить на монодиете, немедленно вернется снова.

Принимать препараты для похудения



Препараты для похудения могут навредить организму / Фото Preparaty

Из-за чудодейственных препаратов можно избавиться от килограммов, однако в результате получите гиповитаминоз, слабость, плохое самочувствие.

Какие методы помогут похудеть в домашних условиях

Интервальное голодание

Такой режим питания предполагает, что вы едите три раза в день, с перерывами по 4 часа. Итак, вы употребляете пищу в течение 8 часов, а в остальное время – не едите ничего. Такой режим интервального голодания называется 8/16.



Интервальное голодание полезно для здоровья / Фото Infox

Во время приемов пищи можно употреблять все: и сладости, и жирную пищу. Но надо прислушиваться к потребностям организма и давать ему то, в чем он нуждается. Также старайтесь соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

В перерывах между приемами пищи нельзя устраивать перекусы. Разрешено употреблять чай и кофе без сахара и молока, чистую воду.

При таком питании происходит переваривание и удаление старых белков, а также снижается уровень инсулина, от чего налаживается метаболизм.

Подробнее об интервальном голодании: Что такое интервальное голодание и как на нем похудеть

Снизить калорийность рациона

Для того чтобы похудеть, нужно уменьшить калорийность своей ежедневной пищи на 20 процентов.



Уменьшение калорийности рациона помогает похудеть / Фото 4tololo

Что поможет снизить калорийность?

Откажитесь от соусов, газированных напитков – замените их чистой водой. Употребляйте не более 300 граммов фруктов в день. Можно отказаться от сахара на определенный период. Пейте чай и кофе без сахара, не ешьте сладкого.

При разумном снижении калорий вес начнет постепенно уменьшаться.

Больше о том, как ограничить калории: Как снизить калорийность рациона: 5 простых способов

Кето диета

Кетогенное питание помогает похудеть быстро и без голода.



Кето диета предполагает употребление жиров / Фото Ketoblog

Суть этой диеты заключается в полном отказе от углеводов. Зато можно употреблять белковые и жирные продукты: мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, яйца, орехи, масло.

Эта диета является действенной из-за ограничения углеводов. Когда организму не хватает углеводов, он начинает расщеплять жиры.

Больше о диете: Кето диета: как похудеть с помощью жирной пищи

Диета Дюкана

Эта диета дает возможность готовить много любимых блюд, в том числе праздничных. Однако если вы уже возьметесь худеть с помощью диеты Дюкана, придется соблюдать ее также на праздники.

Но в этом может быть значительное преимущество: вы будете есть вкусные, хотя и диетические блюда, и не наберете лишнего, а наоборот, похудеете.



На диете Дюкана вы сможете есть даже десерты / Фото bit.ua

Существует 4 этапа диеты Дюкана. Вам нужно рассчитать, сколько времени длится каждый из этапов. Специальные калькуляторы для этого есть в интернете.

Для каждого из этапов есть перечень разрешенных продуктов. Основу питания составляют белковые продукты и овощи. Сюда также добавляют клетчатку, немного масла. Можно даже употреблять сладкие напитки с сахарозаменителем.

Существует немало рецептов тортов, пирожных и сладостей для диеты. Рецептов так много, что вы сможете накрыть замечательный диетический стол на Новый год и Рождество.