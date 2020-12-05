Многие пробуют диеты, обещающие сбросить килограммы за несколько дней. Или полностью отказываются от пищи, чтобы срочно похудеть к лету или Новому году.

О вреде быстрого похудения рассказывает украинский блогер и тренер Elizabet Fit в своем Instagram .

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Все мечтают похудеть быстро, однако это возможно только с помощью чрезвычайно жестких диет . Все они вредят организму. Рассказываем, чем опасны самые популярные из них .

Полный отказ от углеводов

Сложные углеводы являются своеобразным "горючим» для мозга" . Из-з а их отсутствия ухудшается память, ткани мозга начинают голодать . Возможны проблемы с давлением, ведь ослабляется тонус сосудов.



Организму нужны медленные углеводы / Фото Pitportal

Голодание

Если в желудок не попадает пища, он начинает "переваривать сам себя" . В результате возникают гастрит и язва .

Замедляется метаболизм, и вес не снижается так, как мы этого хотели. Организм начинает откладывать жир "про запас" .



Голодать в течение длительного времени вредно / Фото The Cabin

Монодиеты

Еще один вредный вид питания. Чаще всего на монодиете употребляют один вид овощей, кефир или гречку . Это нарушает жировой обмен в организме, приводит к задержке жидкости в органах тела . Монодиеты не дают организму необходимых витаминов и микроэлементов . Они только истощают тело.



Монодиеты истощают организм / Фото lady.tochka.net

Препараты для похудения

Существуют препараты, оказывающие слабительное действие на кишечник, а также мочегонные препараты и такие, что влияют на аппетит .

В результате употребления таких препаратов нарушается процесс пищеварения и усвоения витаминов и минералов . В результате возникает плохое самочувствие, гиповитаминоз, слабость .



Средства для похудения могут навредить организму / Фото Freepik

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Стремительное снижение веса плохо влияет на состояние кожи. Тело не успевает адаптироваться к новому объему и кожа обвисает, появляются растяжки .