Почему быстрое похудение – это вредно: названы основные причины
Многие пробуют диеты, обещающие сбросить килограммы за несколько дней. Или полностью отказываются от пищи, чтобы срочно похудеть к лету или Новому году.
О вреде быстрого похудения рассказывает украинский блогер и тренер Elizabet Fit в своем Instagram.
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Все мечтают похудеть быстро, однако это возможно только с помощью чрезвычайно жестких диет. Все они вредят организму. Рассказываем, чем опасны самые популярные из них.
Полный отказ от углеводов
Сложные углеводы являются своеобразным "горючим» для мозга". Из-за их отсутствия ухудшается память, ткани мозга начинают голодать. Возможны проблемы с давлением, ведь ослабляется тонус сосудов.
Организму нужны медленные углеводы / Фото Pitportal
Голодание
Если в желудок не попадает пища, он начинает "переваривать сам себя". В результате возникают гастрит и язва.
Замедляется метаболизм, и вес не снижается так, как мы этого хотели. Организм начинает откладывать жир "про запас".
Голодать в течение длительного времени вредно / Фото The Cabin
Монодиеты
Еще один вредный вид питания. Чаще всего на монодиете употребляют один вид овощей, кефир или гречку. Это нарушает жировой обмен в организме, приводит к задержке жидкости в органах тела. Монодиеты не дают организму необходимых витаминов и микроэлементов. Они только истощают тело.
Монодиеты истощают организм / Фото lady.tochka.net
Препараты для похудения
Существуют препараты, оказывающие слабительное действие на кишечник, а также мочегонные препараты и такие, что влияют на аппетит.
В результате употребления таких препаратов нарушается процесс пищеварения и усвоения витаминов и минералов. В результате возникает плохое самочувствие, гиповитаминоз, слабость.
Средства для похудения могут навредить организму / Фото Freepik
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Стремительное снижение веса плохо влияет на состояние кожи. Тело не успевает адаптироваться к новому объему и кожа обвисает, появляются растяжки.
После быстрой потери веса почти невозможно его удержать. Сброшенные килограммы вернутся снова.
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