Если вам надоели складки и обвислости на спине – необходимо укреплять мышцы, а это означает, что без тренировок не обойтись.

Какие упражнения нужно выполнять, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Одна из проблемных зон многих женщин – не только старшего возраста, но и молодых девушек разной комплекции – это обвислости в подлопаточной зоне, которые особенно выражены при надевании нижнего белья, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что складка "лежит" на мышцах спины. Когда кожа закреплена на мышечном каркасе, который имеет плотный объем и минимум жира, поэтому тело выглядит подтянутым и упругим.

Однако с возрастом у многих людей начинается менее подвижный образ жизни. Это приводит к истончению мышечного каркаса, в связи с чем в тканях появляются провалы.

Для того чтобы избежать складок и обвислости, необходимо укреплять мышцу в зоне провала. Это возможно сделать с помощью тренировок.

Медушкина показала эффективную тренировку от складок на животе / Фото steptohealth

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Даже если вы имеете лишний вес – похудение на диете не сделает вашу кожу упругой. Объем, создаваемый раньше жиром, требует заполнения, в ином случае он станет очередной складкой на теле, просто менее объемной. Работать лучше по принципу прямой пирамиды – то есть на увеличение мышечной массы с повышением рабочего веса, – пояснила Медушкина.

Эффективные упражнения от складок на спине от Екатерины Медушкиной (смотрите видео ниже):

1. Верхняя (вертикальная) тяга

1-й подход – 20 раз

2-й подход – 17 раз

3-й подход – 15 раз

2. Т-тяга в наклоне на середину спины

1-й подход – 20 раз

2-й подход – 17 раз

3-й подход – 15 раз