Жир на животе – проблема, с которой борются сотни тысяч людей по всему миру.

Какие виды жира существуют, откуда он берется, и какой процент считается допустимым для мужчин и женщин, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Живот – это "больное место" у многих. Жирок тут накапливается легко, а вот так же легко убрать его получается не у всех, – отметила Медушкина.

По ее словам, существует 2 типа жира:

1. Подкожный

Находится под кожей человека, его в организме большинство. Измеряют его количество в различных медицинских и спортивных центрах. У женщин должно быть не менее 13% жира, у мужчин – 5%.

Более 32% у женщин и более 26% жира у мужчин считается ожирением.

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Жир бывает 2х видов / Фото parents

Однако важно учитывать, что количество жира также зависит от многих личных данных (возраста, телосложения). Кроме того, в разных странах существуют свои нормы.

2. Висцеральный

По словам фитнес-эксперта, этот тип жира является самым опасным для здоровья человека, так как находится в брюшной полости вокруг внутренних органов. Если в организме слишком много висцерального жира, он сдавливает внутренние органы, ухудшает пищеварение, а также поднимает диафрагму, из-за чего происходит нагрузка на сердце и легкие.

Как вычислить "норму" жира

Чтобы понять, нет ли у вас избытка висцерального жира, нужно разделить свой объем талии на объем бедер. Для женщин цифра не должна быть больше 0,85, а у мужчин – больше 1,0, – пояснила Медушкина.

Также, по ее словам, есть еще один показатель (примерный): обхват талии у женщин должен быть не более 82 см, у мужчин – не больше 94 см. Превышение значений говорит о том, что "плохого" жира у человека слишком много.