7 привычек правильного питания, которые помогут похудеть
Для того чтобы похудеть раз и навсегда, необходимо 7 основных моментов правильного питания сделать своими привычками.
Какие это правила – рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
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7 полезных привычек для похудения
1. Завтрак
Многие не любят есть по утрам, однако именно этот прием пищи является первой важнейшей привычкой для похудения. Завтракать нужно не позднее, чем через 1 час после пробуждения!
2. Дефицит калорий
Многие считают, что для похудения нужно мало есть, – это в корне неправильное мнение. Конечно, в первые дни вы будете терять вес, но немного позднее он вернется с прибавкой. Важно создать естественный для огранизма дефицит калорий. Это должен быть порог от 10 до 20%.
3. Полезные жиры
Большинство людей, желающих похудеть, считают, что нужно полностью отказаться от жиров. Это тоже ошибка. Важно приучить себя употреблять жиры, но в ограниченной количестве. Это могут быть:
- сливочное масло от 72,5%;
- орехи;
- авокадо;
- растительные масла.
4. Сладости
Нельзя полностью отказываться от сладкого – это приведет к срывам и перееданиям. Привыкаем выбирать полезные сладости: фрукты, сухофрукты, мед, не забывая ограничивать их количество.
Многие привычки нужно менять на правильные / Фото ptu161
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5. Углеводы
Многие не разделяют сложные и простые углеводы, отказываясь от первых и оставляя вторые в огромном количестве. Простые углеводы не только мешают похудению, но и способствуют набору веса.
6. Спорт без правильного питания
Многие считают, что спорт поможет похудеть. Это ошибочное мнение, ведь только в комплексе питание + спорт можно достичь отличного результата, и закрепить вес.
7. Не есть после 6 вечера
Ужинать необходимо за 3-4 часа до сна. Привычка не есть после 6 вечера, подходит только для тех, кто ложится спать в 9-10 вечера.
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