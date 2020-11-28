Для того чтобы похудеть раз и навсегда, необходимо 7 основных моментов правильного питания сделать своими привычками.

Какие это правила – рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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7 полезных привычек для похудения

1. Завтрак

Многие не любят есть по утрам, однако именно этот прием пищи является первой важнейшей привычкой для похудения. Завтракать нужно не позднее, чем через 1 час после пробуждения!

2. Дефицит калорий

Многие считают, что для похудения нужно мало есть, – это в корне неправильное мнение. Конечно, в первые дни вы будете терять вес, но немного позднее он вернется с прибавкой. Важно создать естественный для огранизма дефицит калорий. Это должен быть порог от 10 до 20%.

3. Полезные жиры

Большинство людей, желающих похудеть, считают, что нужно полностью отказаться от жиров. Это тоже ошибка. Важно приучить себя употреблять жиры, но в ограниченной количестве. Это могут быть:

сливочное масло от 72,5%;

орехи;

авокадо;

растительные масла.

4. Сладости

Нельзя полностью отказываться от сладкого – это приведет к срывам и перееданиям. Привыкаем выбирать полезные сладости: фрукты, сухофрукты, мед, не забывая ограничивать их количество.

Многие привычки нужно менять на правильные / Фото ptu161

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5. Углеводы

Многие не разделяют сложные и простые углеводы, отказываясь от первых и оставляя вторые в огромном количестве. Простые углеводы не только мешают похудению, но и способствуют набору веса.

6. Спорт без правильного питания

Многие считают, что спорт поможет похудеть. Это ошибочное мнение, ведь только в комплексе питание + спорт можно достичь отличного результата, и закрепить вес.

7. Не есть после 6 вечера

Ужинать необходимо за 3-4 часа до сна. Привычка не есть после 6 вечера, подходит только для тех, кто ложится спать в 9-10 вечера.