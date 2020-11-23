Почему сброшенный вес возвращается: названа ошибка худеющих
Когда нам удается похудеть благодаря какой-нибудь диете – мы уверены, что это навсегда. Однако как только человек возвращается к привычному питанию – вес набирается с ускоренной силой.
Почему вес возвращается после похудения с помощью различных диет, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
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Быстрая диета переводит организм в "энергосберегающий режим", замедляя обмен веществ, организм начинает создавать запас. В отличие от вас, он не знает, сколько продолжится голодовка. Поэтому стоит при полуголодном существовании сорваться и позволить себе даже малейшее излишество – булочку или пирожное, – как оно тут же откладывается на бедрах или талии, – отметила Юсюз.
Она пояснила, что это происходит из-за "голодания глюкозы". Ее уровень в крови снижается, и организм начинает просить сладкого.
Человек срывается и начинает употреблять много простых углеводов (фрукты, печенье, конфеты, картофель, рис, бутерброды).
После диеты организм требует глюкозу и человек снова набирает вес / Фото pinterest
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Нужно помнить: даже при самой правильной и сбалансированной диете возврат 10-20% сброшенного веса – это норма, – подчеркнула Юсюз.
Она призвала не совершать подобных ошибок и сбалансированно питаться. Это поможет снизить вес, не срываться и оставаться в желаемой форме.
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