Коли нам вдається схуднути завдяки якій-небудь дієті – ми впевнені, що це назавжди. Однак як тільки людина повертається до звичного харчування – вага набирається з прискореною силою.

Чому вага повертається після схуднення за допомогою різних дієт, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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Швидка дієта переводить організм в "енергозберігаючий режим", сповільнюючи обмін речовин, організм починає створювати запас. На відміну від вас, він не знає, скільки триватиме голодування. Тому варто при напівголодному існуванні зірватися і дозволити собі навіть найменшу надмірність – булочку або тістечко, – як воно тут же відкладається на стегнах або талії, – зазначила Юсюз.

Вона пояснила, що це відбувається через "голодування глюкози". Її рівень у крові знижується, і організм починає просити солодкого.

Людина зривається і починає вживати багато простих вуглеводів (фрукти, печиво, цукерки, картопля, рис, бутерброди).

Після дієти організм вимагає глюкозу і людина знову набирає вагу / Фото pinterest

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Потрібно пам'ятати: навіть при найправильнішій і збалансованій дієті повернення 10-20% скинутої ваги – це норма, – наголосила Юсюз.

Вона закликала не чинити подібних помилок і збалансовано харчуватися. Це допоможе знизити вагу, не зриватися і залишатися в бажаній формі.