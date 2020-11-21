Якщо ви хочете позбутися від зайвої ваги, необхідно дотримуватися 5 правил – вони є основою для правильного схуднення.

Які саме нюанси потрібно враховувати, роз'яснила фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Що заважає схуднути

Поганий сон

Один з найважливіших моментів для скидання ваги – повноцінний сон. Якщо ви мало або погано спите – схуднути буде дуже складно.

Стрес

Якщо ви перебуваєте у стані стресу, постійно неспокійні – організм також працюватиме зі збоями.

Харчування без урахування КБЖУ

Для того щоб скинути зайві кілограми, важливо розуміти цінність продуктів харчування, і що вони дають організму.

Для того щоб позбутися від зайвої ваги, потрібно дотримуватися кількох правил / Фото perfecto-room

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Харчування без дефіциту

Важливо не лише правильно харчуватися і розбиратися у білках, жирах і вуглеводах, а й дотримуватися дефіциту в загальній добовій калорійності. Це є основою для скидання ваги.

Моніторинг результату

Будь-які результати схуднення потрібно правильно прораховувати – все формули є приблизними шаблонами і мають похибки. Для того щоб вірно розуміти результат, необхідно зважуватися і знімати виміри щотижня, і коригувати КБЖУ.