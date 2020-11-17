Під час схуднення можна вживати сир, але не знежирений, як багато хто помилково вважає.

Який сир можна їсти тим, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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Багато хто вважає, що для схуднення можна вживати сир знежирений. Але такий продукт не рекомендується використовувати у харчуванні. Крім того, організму обов'язково потрібні жири, без них кальцій погано засвоюється. Тому для схуднення потрібно брати сир жирністю від 1 до 5%, – зазначила Юсюз.

За її словами, краще з'їсти трохи такого сиру, ніж велику порцію знежиреного.

Чому не рекомендується їсти знежирений сир

При зниженій жирності корисні речовини засвоюються гірше

У знежиреному сирі міститься 18% білка, це означає, що буде навантаження на нирки

В нежирному сирі немає вітамінів А і Е

Жиророзчинний вітамін Д, який сприяє засвоєнню кальцію, в достатній кількості є лише в сирі з середньою і високою жирністю.

Найоптимальніший варіант – сир з жирністю 1-5% / Фото menunedeli

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Зі знежиреного сиру кальцію засвоїться на 30-40% менше, ніж з класичного.

Будь-які знежирені продукти харчування вживати не рекомендується. Справа у тому, що організму потрібен тваринний жир, якого недостатньо в знежиреному сирі. Тому доведеться його добирати з інших продуктів. В іншому випадку вже через місяць стан волосся і нігтів помітно погіршиться – вони стануть ламкими, а шкіра – сухою.