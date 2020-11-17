Який сир можна їсти при схудненні
Під час схуднення можна вживати сир, але не знежирений, як багато хто помилково вважає.
Який сир можна їсти тим, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.
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Багато хто вважає, що для схуднення можна вживати сир знежирений. Але такий продукт не рекомендується використовувати у харчуванні. Крім того, організму обов'язково потрібні жири, без них кальцій погано засвоюється. Тому для схуднення потрібно брати сир жирністю від 1 до 5%, – зазначила Юсюз.
За її словами, краще з'їсти трохи такого сиру, ніж велику порцію знежиреного.
Чому не рекомендується їсти знежирений сир
- При зниженій жирності корисні речовини засвоюються гірше
- У знежиреному сирі міститься 18% білка, це означає, що буде навантаження на нирки
- В нежирному сирі немає вітамінів А і Е
- Жиророзчинний вітамін Д, який сприяє засвоєнню кальцію, в достатній кількості є лише в сирі з середньою і високою жирністю.
Найоптимальніший варіант – сир з жирністю 1-5% / Фото menunedeli
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Будь-які знежирені продукти харчування вживати не рекомендується. Справа у тому, що організму потрібен тваринний жир, якого недостатньо в знежиреному сирі. Тому доведеться його добирати з інших продуктів. В іншому випадку вже через місяць стан волосся і нігтів помітно погіршиться – вони стануть ламкими, а шкіра – сухою.
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