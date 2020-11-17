Какой творог можно есть при похудении
Во время похудения можно употреблять творог, но не обезжиренный, как многие ошибочно считают.
Какой творог можно есть тем, кто пытается избавиться от лишних килограммов, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
Читайте Почему вы переедаете: названы основные причины
Многие считают, что для похудения можно использовать творог только обезжиренный. Но такой продукт не рекомендуется использовать в питании. Кроме того, организму обязательно нужны жиры, без них кальций плохо усваивается. Поэтому для похудения нужно брать творог жирностью от 1 до 5%, – отметила Юсюз.
По ее словам, лучше съесть немного такого творога, чем большую порцию обезжиренного.
Почему не рекомендуется есть обезжиренный творог
- При пониженной жирности полезные вещества усваиваются хуже
- В обезжиренном твороге содержится 18% белка, это означает, что будет нагрузка на почки
- В нежирном твороге нет витаминов А и Е
- Жирорастворимый витамин Д, который способствует усвоению кальция, в достаточном количестве есть только в твороге со средней и высокой жирностью.
Самый оптимальный вариант – творог с жирностью 1-5% / Фото menunedeli
Интересно 3 мифа о спортивном питании
Любые обезжиренные продукты питания употреблять не рекомендуется. Дело в том, что организму требуется животный жир, которого недостаточно в обезжиренном твороге. Поэтому придется его добирать из других продуктов. В противном случае уже через месяц состояние волос и ногтей заметно ухудшится – они станут ломкими, а кожа – сухой.
Поделиться новостью