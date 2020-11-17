Во время похудения можно употреблять творог, но не обезжиренный, как многие ошибочно считают.

Какой творог можно есть тем, кто пытается избавиться от лишних килограммов, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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Многие считают, что для похудения можно использовать творог только обезжиренный. Но такой продукт не рекомендуется использовать в питании. Кроме того, организму обязательно нужны жиры, без них кальций плохо усваивается. Поэтому для похудения нужно брать творог жирностью от 1 до 5%, – отметила Юсюз.

По ее словам, лучше съесть немного такого творога, чем большую порцию обезжиренного.

Почему не рекомендуется есть обезжиренный творог

При пониженной жирности полезные вещества усваиваются хуже

В обезжиренном твороге содержится 18% белка, это означает, что будет нагрузка на почки

В нежирном твороге нет витаминов А и Е

Жирорастворимый витамин Д, который способствует усвоению кальция, в достаточном количестве есть только в твороге со средней и высокой жирностью.

Самый оптимальный вариант – творог с жирностью 1-5% / Фото menunedeli

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Из обезжиренного творога кальция усвоится на 30–40 % меньше, чем из классического.

Любые обезжиренные продукты питания употреблять не рекомендуется. Дело в том, что организму требуется животный жир, которого недостаточно в обезжиренном твороге. Поэтому придется его добирать из других продуктов. В противном случае уже через месяц состояние волос и ногтей заметно ухудшится – они станут ломкими, а кожа – сухой.