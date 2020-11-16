Почему вы переедаете: названы основные причины
Для того чтобы похудеть, нужно длительное время употреблять меньше калорий, чем требует организм. Однако многообразие пищи в магазинах приводит к тому, что многие люди переедают.
О причинах переедания сообщает украинский тренер Валерий Рудь в своем Instagram.
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Большие пачки
"25 процентов – бесплатно", "Третий – в подарок" – такие надписи на упаковке заставляют нас покупать товар. Велика вероятность, что мы съедим порцию больше, чем нам нужно.
Чем больше пачка – тем больше вы съедите / Фото otvet.mail.ru
Часто выбор людей останавливается на дешевом продукте, которого можно приобрести много. Но надо учитывать, что лучше съесть одну качественную конфету, чем регулярно употреблять полкило конфет сомнительного качества за те же деньги.
Фигура и организм будут благодарны за такой выбор.
Слишком разнообразная пища возбуждает аппетит
Вспомните простой пример: сколько всего люди обычно съедают за шведским столом? Много вкусной еды в легком доступе провоцирует переедание.
При многообразии хочется попробовать все / Фото lulu.in.ua
Зато съесть много одного продукта достаточно сложно. Разнообразие пищи "выключает" сигналы нашего тела – мы не чувствуем, когда уже достаточно.
Поэтому старайтесь употреблять однообразную пищу за один прием.
Сочетание вкусов – бомба замедленного действия
Существует три основных вкуса, которые заставляют нас хотеть еще. Это сахар, соль и жир. Сочетание таких вкусов провоцирует переедание. Поэтому трудно остановиться есть, например, чипсы и картофель фри – в них соединили соль и жир. Или мороженое, где объединены жир и сахар.
Сочетание жирного и соленого провоцирует переедание / Фото fan.az
Самым опасным является сочетание всех трех вкусов: сладкого, соленого и жирного. Поэтому осторожно относитесь к картофелю фри с кетчупом, десертам с соленой карамелью и шоколадным батончикам.
Еда = общение
Не нужно есть "за компанию" / Фото Yuga
Часто мы едим "за компанию , или покупаем различные вредные вкусности, чтобы провести время с друзьями. Все это неизбежно приводит к перееданию и "дарит" лишние калории.
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Слишком много удовольствия от еды
Для современных людей процесс питания перестал быть только необходимостью для получения энергии. Сегодня существует так много вкусной и разнообразной пищи, люди получают от нее огромное удовольствие.
Часто еда становится единственным удовольствием / Фото zik.ua
Это не плохо, однако пища не должна становиться единственным удовольствием. Не меньше приятных эмоций дарят активный образ жизни, прогулки и спорт. Пища является легкодоступной и не требует дополнительных усилий для употребления – потому многие переедают.
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