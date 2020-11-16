Для того чтобы похудеть, нужно длительное время употреблять меньше калорий, чем требует организм. Однако многообразие пищи в магазинах приводит к тому, что многие люди переедают.

О причинах переедания сообщает украинский тренер Валерий Рудь в своем Instagram .

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Большие пачки

"25 процентов – бесплатно", "Третий – в подарок" – такие надписи на упаковке заставляют нас покупать товар . Велика вероятность, что мы съедим порцию больше, чем нам нужно.



Чем больше пачка – тем больше вы съедите / Фото otvet.mail.ru

Часто выбор людей останавливается на дешевом продукте , которого можно приобрести много. Но надо учитывать, что лучше съесть одну качественную конфету, чем регулярно употреблять полкило конфет сомнительного качества за те же деньги.

Фигура и организм будут благодарны за такой выбор.

Слишком разнообразная пища возбуждает аппетит

Вспомните простой пример : сколько всего люди обычно съедают за шведским столом? Много вкусной еды в легком доступе провоцирует переедание .



При многообразии хочется попробовать все / Фото lulu.in.ua

Зато съесть много одного продукта достаточно сложно. Разнообразие пищи "выключает" сигналы нашего тела – мы не чувствуем, когда уже достаточно.

Поэтому старайтесь употреблять однообразную пищу за один прием.

Сочетание вкусов – бомба замедленного действия

Существует три основных вкуса, которые заставляют нас хотеть еще. Это сахар, соль и жир . Сочетание таких вкусов провоцирует переедание. Поэтому трудно остановиться есть, например, чипсы и картофель фри – в них соединили соль и жир. Или мороженое, где объединены жир и сахар .



Сочетание жирного и соленого провоцирует переедание / Фото fan.az

Самым опасным является сочетание всех трех вкусов : сладкого, соленого и жирного. Поэтому осторожно относитесь к картофелю фри с кетчупом, десертам с соленой карамелью и шоколадным батончикам.

Еда = общение



Не нужно есть "за компанию" / Фото Yuga

Часто мы едим "за компанию , или покупаем различные вредные вкусности, чтобы провести время с друзьями . Все это неизбежно приводит к перееданию и "дарит" лишние калории.

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Слишком много удовольствия от еды

Для современных людей процесс питания перестал быть только необходимостью для получения энергии. Сегодня существует так много вкусной и разнообразной пищи, люди получают от нее огромное удовольствие .



Часто еда становится единственным удовольствием / Фото zik.ua