Даже у тех, кто питается правильно и придерживается нормы калорий в день, могут быть периоды, когда цифра на весах растет. Почему так случается – читайте в нашем материале.

Про причины набора веса сообщает Active 24.

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Вырос уровень стресса

При стрессе наш организм не спешит прощаться с лишним весом. Стрессовые ситуации увеличивают уровень кортизола в крови, от которого метаболизм замедляется .



При стрессе очень сложно похудеть / Фото institut-ortopedii.com.ua

От повышенного кортизола растет так называемый "гормональный живот" . Поэтому при возможности нужно избегать стресса, хорошо высыпаться и давать организму физические нагрузки.

Избыточное количество углеводов

Даже если вы соблюдали нормы калорий, избыток углеводов может привести к тому, что цифра на весах возрастет.

Особенно, если вы злоупотребляли быстрыми углеводами : выпечкой и сладостями. Поэтому придерживайтесь баланса белков, жиров и углеводов. Не делайте основой питания легкодоступные быстрые углеводы .



От лишних углеводов вес растет / Фото Aif

Мало воды в рационе

Мы часто путаем чувство жажды и голода . Поэтому пить чистую воду в течение дня просто необходимо – это поможет не переесть. Весь наш организм для полноценного функционирования нуждается в воде .

Норма чистой воды в день для каждого своя, но старайтесь пить не менее литра. Помните, что чай, кофе и различные напитки не заменяют обычную воду .

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Переели соли



Избыток соли вреден / Фото womanem.com

Соль задерживает воду в организме . Недаром после соленой пищи так хочется пить. Чтобы вывести лишнюю воду , потребуется некоторое время. Поэтому после излишне соленой трапезы ваш вес будет завышенным .

Взвешиваетесь в разное время

Правильно взвешиваться утром, на голодный желудок . Делайте это в одной и той же одежде , или вообще без нее.