5 причин, почему вы набираете вес
Даже у тех, кто питается правильно и придерживается нормы калорий в день, могут быть периоды, когда цифра на весах растет. Почему так случается – читайте в нашем материале.
Про причины набора веса сообщает Active 24.
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Вырос уровень стресса
При стрессе наш организм не спешит прощаться с лишним весом. Стрессовые ситуации увеличивают уровень кортизола в крови, от которого метаболизм замедляется.
При стрессе очень сложно похудеть / Фото institut-ortopedii.com.ua
От повышенного кортизола растет так называемый "гормональный живот". Поэтому при возможности нужно избегать стресса, хорошо высыпаться и давать организму физические нагрузки.
Избыточное количество углеводов
Даже если вы соблюдали нормы калорий, избыток углеводов может привести к тому, что цифра на весах возрастет.
Особенно, если вы злоупотребляли быстрыми углеводами: выпечкой и сладостями. Поэтому придерживайтесь баланса белков, жиров и углеводов. Не делайте основой питания легкодоступные быстрые углеводы.
От лишних углеводов вес растет / Фото Aif
Мало воды в рационе
Мы часто путаем чувство жажды и голода. Поэтому пить чистую воду в течение дня просто необходимо – это поможет не переесть. Весь наш организм для полноценного функционирования нуждается в воде.
Норма чистой воды в день для каждого своя, но старайтесь пить не менее литра. Помните, что чай, кофе и различные напитки не заменяют обычную воду.
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Переели соли
Избыток соли вреден / Фото womanem.com
Соль задерживает воду в организме. Недаром после соленой пищи так хочется пить. Чтобы вывести лишнюю воду, потребуется некоторое время. Поэтому после излишне соленой трапезы ваш вес будет завышенным.
Взвешиваетесь в разное время
Правильно взвешиваться утром, на голодный желудок. Делайте это в одной и той же одежде, или вообще без нее.
В течение дня вес может колебаться на килограмм-полтора, поэтому утро – лучшее время, чтобы узнать свой точный вес.
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