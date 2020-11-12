Питьевой режим: как рассчитать ежедневную норму воды
Ежедневно каждый человек должен употреблять свою норму воды. Это необходимо не только для похудения, но и для здоровья.
Как определить, сколько именно воды нужно выпивать, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Формула для расчета ежедневной нормы питьевой воды:
- для женщин: (45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл;
- для мужчин: (50 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл.
В целом эта цифра индивидуальна для каждого, так как для кого-то это может показаться слишком много, а кому-то очень мало. В любом случае ориентир на жажду. Можно проводить примерную оценку достаточности питьевого объема по цвету мочи. Должна быть светло-желтой. Чисто светлая – показатель слишком большого потребления воды. Очень темная – показатель малого потребление воды, – пояснила Кононова.
Она также обратила внимание, что любые препараты (витамины, лекарства), а также некоторые продукты питания также могут влиять на цвет мочи.
Количество воды рассчитывается индивидуально для каждого человека / Фото doctorate
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Правила водного режима: когда пить воду
- когда чувствуешь жажду или голод;
- после ночного сна (1-2 стакана);
- первый прием жидкости через 30 минут после еды, последний – за 30 минут до еды;
- во время еды не рекомендуется пить много жидкости;
- если вы худеете – откажитесь от алкоголя, сока и коктейлей;
- откажитесь от чая и кофе натощак;
- рекомендуется пить чистую некипяченную воду, талую воду, столовую минеральную без газа.
Как употреблять воду во время тренировки
- перед занятием выпейте 1-2 стакана воды;
- во время силовой тренировки пейте по 3-6 глотков воды каждые 10-15 минут;
- во время выполнения кардиоупражнений пейти по 2-3 глотка каждые 15-20 минут.
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