Ежедневно каждый человек должен употреблять свою норму воды. Это необходимо не только для похудения, но и для здоровья.

Как определить, сколько именно воды нужно выпивать, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Формула для расчета ежедневной нормы питьевой воды:

для женщин: (45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл;

(45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл; для мужчин: (50 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл.

В целом эта цифра индивидуальна для каждого, так как для кого-то это может показаться слишком много, а кому-то очень мало. В любом случае ориентир на жажду. Можно проводить примерную оценку достаточности питьевого объема по цвету мочи. Должна быть светло-желтой. Чисто светлая – показатель слишком большого потребления воды. Очень темная – показатель малого потребление воды, – пояснила Кононова.

Она также обратила внимание, что любые препараты (витамины, лекарства), а также некоторые продукты питания также могут влиять на цвет мочи.

Количество воды рассчитывается индивидуально для каждого человека / Фото doctorate

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Правила водного режима: когда пить воду

когда чувствуешь жажду или голод;

после ночного сна (1-2 стакана);

первый прием жидкости через 30 минут после еды, последний – за 30 минут до еды;

во время еды не рекомендуется пить много жидкости;

если вы худеете – откажитесь от алкоголя, сока и коктейлей;

откажитесь от чая и кофе натощак;

рекомендуется пить чистую некипяченную воду, талую воду, столовую минеральную без газа.

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