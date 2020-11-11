4 мифа о здоровом питании
Некоторые мифы о питании рассказали нам родители, другие приобретали популярность в разное время, а потом исчезали. Какие убеждения относительно пищи устарели и являются неправильными – читайте в нашем материале.
Мифы вокруг еды развенчивают специалисты спортивной академии Smidyuk Academy в своем Instagram.
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Среди большинства людей существует убеждение, что здоровая пища – это исключительно кефир и куриное филе. Другие же полагают, что для похудения необходимо круглосуточно есть только овощи – так, как на картинках из интернета.
Такие мысли – следствие существования множества мифов о здоровом питании.
Миф 1: Если есть вечером, обязательно растолстеешь
Вечером можно есть, но лучше не переедать / Фото elle.ua
Отчасти это так, ведь вечером и ночью метаболизм замедляется. Но толстеют не от этого, а от чрезмерного количества калорий. Поэтому есть вечером можно – но следите за калориями и не наедайтесь перед сном.
Миф 2: Молочные продукты укрепляют кости
В разные времена молочные продукты называли как полезными, так и вредными / Фото Aif
Нам с детства рассказывают, что в молоке много кальция. Но не только в молочных продуктах есть кальций –например, в зелени с темными листьями его столько же.
Надеяться только на молоко для формирования крепких костей нельзя. В нем нет многих важных микроэлементов, поэтому питайтесь разнообразно.
Миф 3: Яйца повышают уровень холестерина
Яйца можно и нужно есть / Фото podrobnosti.ua
Уже давно доказано, что яйца употреблять безопасно. В них содержатся насыщенные жиры, а вот трансжиров, от которых растет холестерин, нет совсем. Также в яйцах высокое содержание белка и много витаминов и минералов.
В них содержится железо, цинк, витамин D и тому подобное.
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Миф 4: Замороженные фрукты и овощи не слишком полезны
В замороженных овощах также есть витамины / Фото 7ya
Действительно, лучше отдать предпочтение фруктам, только сорванным с дерева.
Но если вы регулярно употребляете фрукты из супермаркета, уровень питательных веществ у них значительно ниже. Он теряется в течение длительной дороги и хранения.
Поэтому, если вы хотите заморозить фрукты или овощи на зиму, смело делайте это – они будут примерно такими же полезными, как свежие из супермаркета.
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