Некоторые мифы о питании рассказали нам родители, другие приобретали популярность в разное время, а потом исчезали. Какие убеждения относительно пищи устарели и являются неправильными – читайте в нашем материале.

Мифы вокруг еды развенчивают специалисты спортивной академии Smidyuk Academy в своем Instagram .

Важно: Скрытые калории, которые мешают похудеть: в каких продуктах они содержатся

Среди большинства людей существует убеждение, что здоровая пища – это исключительно кефир и куриное филе. Другие же полагают, что для похудения необходимо круглосуточно есть только овощи – так, как на картинках из интернета.

Такие мысли – следствие существования множества мифов о здоровом питании.

Тем, кто хочет начать питаться правильно, нужно знать, что здоровая пища разнообразна и очень вкусная.

Миф 1: Если есть вечером, обязательно растолстеешь



Вечером можно есть, но лучше не переедать / Фото elle.ua

Отчасти это так, ведь вечером и ночью метаболизм замедляется. Но толстеют не от этого, а от чрезмерного количества калорий . Поэтому есть вечером можно – но следите за калориями и не наедайтесь перед сном.

Миф 2: Молочные продукты укрепляют кости



В разные времена молочные продукты называли как полезными, так и вредными / Фото Aif

Нам с детства рассказывают, что в молоке много кальция. Но не только в молочных продуктах есть кальций –например, в зелени с темными листьями его столько же.

Надеяться только на молоко для формирования крепких костей нельзя. В нем нет многих важных микроэлементов , поэтому питайтесь разнообразно.

Миф 3: Яйца повышают уровень холестерина



Яйца можно и нужно есть / Фото podrobnosti.ua

Уже давно доказано, что яйца употреблять безопасно. В них содержатся насыщенные жиры, а вот трансжиров, от которых растет холестерин, нет совсем. Также в яйцах высокое содержание белка и много витаминов и минералов.

В них содержится железо, цинк, витамин D и тому подобное.

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Миф 4: Замороженные фрукты и овощи не слишком полезны



В замороженных овощах также есть витамины / Фото 7ya

Действительно, лучше отдать предпочтение фруктам, только сорванным с дерева.

Но если вы регулярно употребляете фрукты из супермаркета, уровень питательных веществ у них значительно ниже . Он теряется в течение длительной дороги и хранения.