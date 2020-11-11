4 міфи про здорове харчування
Деякі міфи про харчування розповіли нам батьки, інші набували популярності у різні часи, а потім зникали. Які переконання щодо їжі застаріли та є неправильними – читайте у нашому матеріалі.
Міфи навколо їжі розвінчують фахівці спортивної академії Smidyuk Academy у своєму Instagram.
Важливо: Приховані калорії, які заважають схуднути: в яких продуктах вони містяться
Серед більшості людей панує переконання, що здорова їжа – це виключно кефір і куряче філе. Інші ж думають, що для схуднення необхідно цілодобово їсти тільки овочі – так, як на картинках з інтернету.
Такі думки – наслідок існування безлічі міфів про здорове харчування.
Міф 1: Якщо їсти ввечері, обов'язково розтовстієш
Ввечері можна їсти, але краще не переїдати / Фото elle.ua
Частково це так, адже ввечері та вночі метаболізм уповільнюється. Але гладшають не від цього, а від надмірної кількості калорій. Тому їсти ввечері можна – але стежте за калоріями й не наїдайтеся перед сном.
Міф 2: Молочні продукти зміцнюють кістки
У різні часи молочні продукти називали як корисними, так і шкідливими / Фото Aif
Нам з дитинства розповідають, що у молоці багато кальцію. Але не тільки у молочних продуктах є кальцій – наприклад, у зелені з темним листям його стільки ж.
Сподіватися тільки на молоко для формування міцних кісток не можна. У ньому немає багатьох важливих мікроелементів, тому харчуйтеся різноманітно.
Міф 3: Яйця підвищують рівень холестерину
Яйця можна і потрібно їсти / Фото podrobnosti.ua
Уже давно доведено, що яйця вживати безпечно. У них містяться насичені жири, а ось трансжирів, від яких росте холестерин, немає зовсім. Також у яйцях високий вміст білка і багато вітамінів та мінералів.
У них міститься залізо, цинк, вітамін D тощо.
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Міф 4: Заморожені фрукти й овочі не надто корисні
У заморожених овочах також є вітаміни / Фото 7ya
Справді, краще надати перевагу фруктам, щойно зірваним з дерева.
Але якщо ви регулярно вживаєте фрукти з супермаркету, у них значно нижчий рівень поживних речовин. Він втрачається протягом тривалої дороги та зберігання.
Тому, якщо ви хочете заморозити фрукти або овочі на зиму, сміливо робіть це – вони будуть приблизно такими ж корисними, як свіжі з супермаркету.
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