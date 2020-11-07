Часто ми стикаємося з ситуацією, коли харчуємося правильно, але не можемо схуднути. Це може бути результатом неврахованих калорій.

У яких напоях і продуктах є приховані калорії, про які ми забуваємо, роз'яснила фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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За її словами, ми часто вживаємо напої або продукти, про калорії у яких забуваємо. Вона навела кілька прикладів.

Латте з вершками

Цей напій за кількістю калорій може порівнятися зі щільним прийомом їжі, який міг би бути набагато кориснішим для організму. Винятком є звичайна чорна кава без вершків і цукру. Всі інші кавові напої насичені калоріями.

Соуси і заправки

Соуси до м'яса і заправки до салатів містять багато цукру і жирів. Смакові рецептори людини швидко до них звикають, після чого складно зупинитися.

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Під'їдання під час приготування їжі

До цього пункту можна віднести найрізноманітнішу їжу – все залежить від того, що ви готуєте. Наприклад, котлета, схоплена під час приготування вечері, додасть 100 Ккал.

Горіхи

Жменя горіхів, яку ви взяли, щоб перекусити, може створити "перебір" калорій. Визначити калорійність подібної їжі на око досить важко, тому немає дефіциту, а, отже, і зниження ваги.

Це лише нюанси, на які потрібно звернути увагу при розрахунку вашого денного КБЖУ. За день може накопичитися 200-300 калорій, про які ви раніше і не підозрювали... Немає дефіциту – немає схуднення, – пояснила Федорищева.

Підраховуйте калорії всіх продуктів, які вживаєте​ / Фото prom