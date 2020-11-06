У перші дні схуднення вага "відлітає", а далі може застигнути на одній позначці. Це і є ефект плато, який так часто зустрічається у всіх бажаючих розпрощатися із зайвими кілограмами.

Чому ж виникає ефект плато, і як його перемогти, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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За словами Медушкіної, часто ефект плато виникає, коли залишилося позбутися лише 3-4 кг.

Плато – це реакція організму на схуднення. Значні результати завжди припадають на перші дні, а як тільки ваше тіло звикає до нових умов, схуднення сповільнюється, може і зовсім зупинитися, – пояснила Медушкіна.

Причини виникнення ефекту плато

Знизилася швидкість обмінних процесів

Фітнес-експертка уточнила, що чим важче знижується вага, тим більше зусиль докладає людина, і може таким чином перестаратися. Адже відбувається урізування раціону і занадто посилені тренування, після чого організм включає "режим енергозбереження".

Харчування не відповідає новій вазі

Коли людина худне, його потреба в КБЖУ також знижується. У зв'язку з цим, необхідно вчасно скоригувати раціон, інакше коридор калорійності з дефіцитного перейде у підтримуючий.

Ефект плато має кілька причин​ / Фото bud-v-forme

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План тренування

Ще одна причина плато – звикання м'язів до навантажень. Для того щоб зрушити вагу, необхідно переглянути програму тренувань. ⠀

Тимчасове плато – це нормальна зупинка у схудненні, небезпечна вона лише тим, що, не маючи знань, які допоможуть дотиснути вагу і подолати зупинку в схудненні, ви можете вимотати себе і замість результату отримати відкат і повернення до вихідної точки. Відсутність результату – найгірший помічник у питанні зниження ваги", – додала Медушкіна.

Нагадаємо, раніше Медушкіна розповіла, як позбутися від останніх зайвих кілограмів.