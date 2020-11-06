Зупинилася вага: що таке ефект плато при схудненні
У перші дні схуднення вага "відлітає", а далі може застигнути на одній позначці. Це і є ефект плато, який так часто зустрічається у всіх бажаючих розпрощатися із зайвими кілограмами.
Чому ж виникає ефект плато, і як його перемогти, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
Цікаво Достатньо 10 хвилин: відома спортсменка показала ефективне експрес-тренування
За словами Медушкіної, часто ефект плато виникає, коли залишилося позбутися лише 3-4 кг.
Плато – це реакція організму на схуднення. Значні результати завжди припадають на перші дні, а як тільки ваше тіло звикає до нових умов, схуднення сповільнюється, може і зовсім зупинитися, – пояснила Медушкіна.
Причини виникнення ефекту плато
Знизилася швидкість обмінних процесів
Фітнес-експертка уточнила, що чим важче знижується вага, тим більше зусиль докладає людина, і може таким чином перестаратися. Адже відбувається урізування раціону і занадто посилені тренування, після чого організм включає "режим енергозбереження".
Харчування не відповідає новій вазі
Коли людина худне, його потреба в КБЖУ також знижується. У зв'язку з цим, необхідно вчасно скоригувати раціон, інакше коридор калорійності з дефіцитного перейде у підтримуючий.
Ефект плато має кілька причин / Фото bud-v-forme
Читайте Як позбутися жиру на животі: поради фахівців
План тренування
Ще одна причина плато – звикання м'язів до навантажень. Для того щоб зрушити вагу, необхідно переглянути програму тренувань. ⠀
Тимчасове плато – це нормальна зупинка у схудненні, небезпечна вона лише тим, що, не маючи знань, які допоможуть дотиснути вагу і подолати зупинку в схудненні, ви можете вимотати себе і замість результату отримати відкат і повернення до вихідної точки. Відсутність результату – найгірший помічник у питанні зниження ваги", – додала Медушкіна.
Нагадаємо, раніше Медушкіна розповіла, як позбутися від останніх зайвих кілограмів.
Поділитися новиною