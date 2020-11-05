Ефективне жироспалювання: 3 дієвих прийоми
Для того щоб прибрати жир з живота і не тільки, потрібно стежити за харчуванням, однак важливий і режим тренувань.
Дієві прийоми, щоб "добити" останній жир на тілі, назвала фітнес-експерт Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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"Удар стресом"
У тренувальний план необхідно додати незвичне для організму навантаження. Наприклад, змінити різновид вправ або замінити дні і час занять.
Пульс
Важливо стежити за пульсом під час тренувань. Для цього розрахуйте свій жироспалювальний коридор частоти серцевих скорочень і ретельно відстежуйте знаходження в ньому під час тренування.
Прискорити жироспалювання можна за допомогою кількох прийомів / Фото pinterest
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Третій прийом – збільшення інтенсивності навантаження
Варіант №1:
- Під час тренування можна додати додаткове коло або підхід.
- Додати 1-2 вправи для кожної м'язової групи.
- Змінити вправи на альтернативні.
Варіант №2:
Додати нескладні тренування, які не заважатимуть відновленню м'язів, у дні відпочинку. Це можуть бути легкі аеробні навантаження і прості вправи на проблемні зони.
Важливий нюанс
Якщо ви займаєтеся кожен день, слід прислухатися до свого організму. Можливо, ви перетренувалися. За словами Медушкіної, про це можуть говорити такі симптоми: ⠀
- розлад сну;
- м'язові судоми;
- навантаження зі звичайною інтенсивністю даються важче;
- стан стресу і плаксивості;
- набряклість;
- апатія.
Якщо ви помітили у себе перераховані ознаки, організму потрібна перерва від тижня до місяця. Щоб не набрати за цей час вагу, скоректуйте раціон по КБЖУ.
Відновлювати тренування необхідно з плавного підвищення навантаження, починаючи з графіка, який був за місяць до точки припинення занять. Так ви зможете контролювати свої ресурси і не допустите повторення ситуації, – пояснила Медушкіна.
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