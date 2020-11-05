Для того щоб прибрати жир з живота і не тільки, потрібно стежити за харчуванням, однак важливий і режим тренувань.

Дієві прийоми, щоб "добити" останній жир на тілі, назвала фітнес-експерт Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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"Удар стресом"

У тренувальний план необхідно додати незвичне для організму навантаження. Наприклад, змінити різновид вправ або замінити дні і час занять.

Пульс

Важливо стежити за пульсом під час тренувань. Для цього розрахуйте свій жироспалювальний коридор частоти серцевих скорочень і ретельно відстежуйте знаходження в ньому під час тренування.

За словами Медушкіної, найефективніші вправи для спалювання жирів: аеробні, функціональні і кросфіт.

Прискорити жироспалювання можна за допомогою кількох прийомів / Фото pinterest

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Третій прийом – збільшення інтенсивності навантаження

Варіант №1:

Під час тренування можна додати додаткове коло або підхід.

Додати 1-2 вправи для кожної м'язової групи.

Змінити вправи на альтернативні.

Варіант №2:

Додати нескладні тренування, які не заважатимуть відновленню м'язів, у дні відпочинку. Це можуть бути легкі аеробні навантаження і прості вправи на проблемні зони.

Важливий нюанс

Якщо ви займаєтеся кожен день, слід прислухатися до свого організму. Можливо, ви перетренувалися. За словами Медушкіної, про це можуть говорити такі симптоми: ⠀

розлад сну;

м'язові судоми;

навантаження зі звичайною інтенсивністю даються важче;

стан стресу і плаксивості;

набряклість;

апатія.

Якщо ви помітили у себе перераховані ознаки, організму потрібна перерва від тижня до місяця. Щоб не набрати за цей час вагу, скоректуйте раціон по КБЖУ.

Відновлювати тренування необхідно з плавного підвищення навантаження, починаючи з графіка, який був за місяць до точки припинення занять. Так ви зможете контролювати свої ресурси і не допустите повторення ситуації, – пояснила Медушкіна.