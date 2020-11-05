Эффективное жиросжигание: 3 действенных приема
Для того чтобы убрать жир с живота и не только, нужно следить за питанием, однако важен и режим тренировок.
Действенные приемы, чтобы "добить" последний жир на теле, назвала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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"Удар стрессом"
В тренировочный план необходимо добавить непривычную для организма нагрузку. Например, сменить разновидность упражнений или изменить дни и время занятий.
Пульс
Важно следить за пульсом во время тренировок. Для этого рассчитайте свой жиросжигающий коридор частоты сердечных сокращений и тщательно отслеживайте нахождение в нем во время тренировки.
Ускорить жиросжигание можно с помощью нескольких приемов / Фото pinterest
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Третий прием – увеличение интенсивности нагрузки
Вариант №1:
- Во время тренировки можно добавить дополнительный круг или подход.
- Добавить 1-2 упражнения для каждой мышечной группы.
- Изменить упражнения на альтернативные.
Вариант №2:
Добавить несложные тренировки, которые не будут мешать восстановлению мышц, в дни отдыха. Это могут быть легкие аэробные нагрузки и простые упражнения на проблемные зоны.
Важный нюанс
Если вы занимаетесь каждый день, следует прислушаться к своему организму. Возможно, вы перетренировались. По словам Медушкиной, об этом могут говорить следующие симптомы:⠀
- расстройство сна;
- мышечные судороги;
- нагрузки с обычной интенсивностью даются труднее;
- состояние стресса и плаксивости;
- отечность;
- апатия.
Если вы заметили у себя перечисленные признаки, организму нужен перерыв от недели до месяца. Чтобы не набрать за это время вес, скорректируйте рацион по КБЖУ.
Возобновлять тренировки необходимо с плавного повышения нагрузки, начиная с графика, который был за месяц до точки приостановки занятий. Так вы сможете контролировать свои ресурсы и не допустите повторения ситуации, – пояснила Медушкина.
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