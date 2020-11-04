Достаточно 10 минут: известная спортсменка показала эффективную экспресс-тренировку
В будние дни недели, когда свободного времени мало, желующим улучшить свою форму достаточно будет делать 10-минутную тренировку.
Эффективные упражнения показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Тренировка состоит из 10 упражнений. Каждое из них выполняется по 45 секунд, после чего следует 15 секунд отдыха.
Упражнения от Кононовой:⠀
1. Конькобежка.
2. Прыгающие выпады с точкой в центре.
3. Прыгающие приседания.
4. Планка 8 касаний.
5. Отжимания с разножкой.
6. Медведь вперед и назад.
7. Маятник.
8. Планка вверх / вниз + медведь.
9. Касание пола пятками.
10. Планка колено к груди.
Екатерина Кононова – мастер спорта Украины по бодибилдингу / Фото kononova1986, Instagram
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По словам Кононовой, эта экспресс-тренировка – не для новичков. Все упражнения выполняются по одному подходу, но если есть свободное время, можно выполнить еще один или два круга по 10 минут.
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