Как избавиться от жира на животе: советы специалистов
Чтобы живот стал плоским, нужны кардиотренировки и правильное питание.
О том, как стать стройнее, рассказывает ресурс Fitseven.
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Существуют различные виды жиров в организме. В частности, подкожный жир, висцеральный жир, а также жир внизу живота и на бедрах.
Кардиотренировки способствуют похудению / Фото Yablyk.com
Это связано с тем, что в разных точках тела накапливаются различные вещества. Висцеральный жир состоит преимущественно из насыщенных аминокислот – поэтому он твердый на ощупь.
Подкожный жир формируется из-за избытка углеводов и недостатка движения. Он достаточно мягкий.
Упражнения нужны для ускорения обмена веществ / Фото Shkolazhizni
Для того чтобы избавится от каждого из видов жира, нужно выбирать различные стратегии.
Висцеральный жир
- сокращение дневной нормы калорий на 15-20 процентов,
- кардиотренировки 2-4 раза в неделю.
Подкожный жир
- отказ от быстрых углеводов, замена их на медленные,
- кардиотренировки и упражнения на мышцы живота минимум три раза в неделю.
Жир внизу живота
- диета с низким содержанием углеводов и большим количеством клетчатки,
- кардиотренировки и упражнения для мышц 3-4 раза в неделю.
Существуют несколько видов жира на животе / Фото Fitnavigator
Также существует так называемый "гормональный живот". Причиной его появления является высокий уровень кортизола. Этот гормон отвечает за быструю реакцию в стрессовых ситуациях.
Чтобы получить хоть какую-то энергию, человек начинает есть больше быстрых углеводов. Именно из-за низкого метаболизма и неправильных углеводов на животе появляется жир.
Гормональный живот может привести к проблемам со здоровьем / Фото Fitseven
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Чтобы убрать гормональный жир, нужно:
- сократить уровень стресса,
- регулярно проводить кардиотренировки,
- соблюдать нормы сна.
Помните, что безопасным для здоровья считают похудение на 300-400 граммов еженедельно. Поэтому не пытайтесь избавиться жира на животе быстро, ведь это вредит здоровью.
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