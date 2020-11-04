Чтобы живот стал плоским, нужны кардиотренировки и правильное питание.

О том, как стать стройнее, рассказывает ресурс Fitseven .

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Существуют различные виды жиров в организме. В частности, подкожный жир, висцеральный жир, а также жир внизу живота и на бедрах.



Кардиотренировки способствуют похудению / Фото Yablyk.com

Это связано с тем, что в разных точках тела накапливаются различные вещества. Висцеральный жир состоит преимущественно из насыщенных аминокислот – поэтому он твердый на ощупь.

Висцеральный жир расположен возле мышц живота . Его функция – защищать брюшную полость от повреждений. Однако его избыток приводит к ожирению внутренних органов.

Подкожный жир формируется из-за избытка углеводов и недостатка движения . Он достаточно мягкий.



Упражнения нужны для ускорения обмена веществ / Фото Shkolazhizni

Для того чтобы избавится от каждого из видов жира, нужно выбирать различные стратегии .

Висцеральный жир

сокращение дневной нормы калорий на 15-20 процентов,

кардиотренировки 2-4 раза в неделю.

Подкожный жир

отказ от быстрых углеводов, замена их на медленные,

кардиотренировки и упражнения на мышцы живота минимум три раза в неделю.

Жир внизу живота

диета с низким содержанием углеводов и большим количеством клетчатки,

кардиотренировки и упражнения для мышц 3-4 раза в неделю.



Существуют несколько видов жира на животе / Фото Fitnavigator

Также существует так называемый "г ормональный живот" . Причиной его появления является высокий уровень кортизола . Этот гормон отвечает за быструю реакцию в стрессовых ситуациях.

Однако когда стресс становится перманентным, постоянно высокий уровень кортизола снижает скорость обмена веществ . Стресс ухудшает качество сна, от чего падает уровень энергии.

Чтобы получить хоть какую-то энергию, человек начинает есть больше быстрых углеводов. Именно из-за низкого метаболизма и неправильных углеводов на животе появляется жир.



Гормональный живот может привести к проблемам со здоровьем / Фото Fitseven

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Чтобы убрать гормональный жир , нужно:

сократить уровень стресса,

регулярно проводить кардиотренировки,

соблюдать нормы сна.