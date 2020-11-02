Углеводное окно – словосочетание, которое у всех на слуху, но мало кто знает, что это такое и как с ним "бороться".

Что такое углеводное окно, почему и когда его нужно закрывать, рассказывает Active 24.

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Углеводное окно Период (30-45 минут) после интенсивной физической нагрузки, во время которого организм чувствителен к усвоению нутриентов. Энергия, выработанная из употребленных в это время продуктов, уходит на восстановление и рост мышц, а не на набор жировой массы.

Во время активной тренировки (не короче 45 минут), организм человека теряет воду и полезные вещества, поэтому после окончания занятий требует пополнения запасов. Это необходимо сделать в течение 45 минут. Важно понимать, что организму после тренировки нужны и белки.

Для восстановления структуры мышц человеку нужен белок, а для пополнения энергии – углеводы. По мнению диетологов, в углеводное окно лучше употреблять и белки в том числе.

Закрыть углеводное окно нужно в течение 45 минут после тренировки / Фото marafonec

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Что есть после тренировки, чтобы закрыть углеводное окно

углеводные батончики (из серии спортпитания);

углеводный коктейль;

сок (яблочный или виноградный – не магазинные);

банан или яблоко;

сухофрукты.

Белки также нужны организму после тренировки / Фото bodyzone

Общие рекомендации по питанию