Углеводное окно: что это такое и как действовать после тренировки
Углеводное окно – словосочетание, которое у всех на слуху, но мало кто знает, что это такое и как с ним "бороться".
Что такое углеводное окно, почему и когда его нужно закрывать, рассказывает Active 24.
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Углеводное окноПериод (30-45 минут) после интенсивной физической нагрузки, во время которого организм чувствителен к усвоению нутриентов. Энергия, выработанная из употребленных в это время продуктов, уходит на восстановление и рост мышц, а не на набор жировой массы.
Во время активной тренировки (не короче 45 минут), организм человека теряет воду и полезные вещества, поэтому после окончания занятий требует пополнения запасов. Это необходимо сделать в течение 45 минут. Важно понимать, что организму после тренировки нужны и белки.
Закрыть углеводное окно нужно в течение 45 минут после тренировки / Фото marafonec
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Что есть после тренировки, чтобы закрыть углеводное окно
- углеводные батончики (из серии спортпитания);
- углеводный коктейль;
- сок (яблочный или виноградный – не магазинные);
- банан или яблоко;
- сухофрукты.
Белки также нужны организму после тренировки / Фото bodyzone
Общие рекомендации по питанию
- Многие считают, что в углеводное окно можно побаловать себя вредной пищей – это не так. Подобные продукты вредны в любое время.
- Молочные продукты не рекомендуется употреблять после тренировки.
- Употребление жиров после занятий замедлит усвоение белков и углеводов.
- Кофе после тренировки замедлит выработку инсулина, что помешает загрузке гликогена в мышцы и печень.
- Если тренировка проходит позно вечером – не стоит после нее наедаться. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна.
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