Вуглеводне вікно – словосполучення, яке у всіх на вустах, але мало хто знає, що це таке і як з ним "боротися".

Що таке вуглеводне вікно, чому і коли його потрібно закривати, розповідає Active 24.

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Вуглеводне вікно Період (30-45 хвилин) після інтенсивного фізичного навантаження, під час якого організм чутливий до засвоєння нутрієнтів. Енергія, вироблена зі спожитих у цей час продуктів, йде на відновлення і зростання м'язів, а не на набір жирової маси.

Під час активного тренування (не менше 45 хвилин), організм людини втрачає воду і корисні речовини, тому після закінчення занять вимагає поповнення запасів. Це необхідно зробити протягом 45 хвилин. Важливо розуміти, що організму після тренування потрібні і білки.

Для відновлення структури м'язів людині потрібен білок, а для поповнення енергії – вуглеводи. На думку дієтологів, у вуглеводне вікно краще вживати і білки в тому числі.​

Закрити вуглеводне вікно потрібно протягом 45 хвилин після тренування / Фото marafonec

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Що їсти після тренування, щоб закрити вуглеводне вікно

вуглеводні батончики (із серії спортпітанія);

вуглеводний коктейль;

сік (яблучний або виноградний – не магазинні);

банан або яблуко;

сухофрукти.

Білки також потрібні організму після тренування / Фото bodyzone

Загальні рекомендації щодо харчування