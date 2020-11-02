Вуглеводне вікно: що це таке і як діяти після тренування
Вуглеводне вікно – словосполучення, яке у всіх на вустах, але мало хто знає, що це таке і як з ним "боротися".
Що таке вуглеводне вікно, чому і коли його потрібно закривати, розповідає Active 24.
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Вуглеводне вікноПеріод (30-45 хвилин) після інтенсивного фізичного навантаження, під час якого організм чутливий до засвоєння нутрієнтів. Енергія, вироблена зі спожитих у цей час продуктів, йде на відновлення і зростання м'язів, а не на набір жирової маси.
Під час активного тренування (не менше 45 хвилин), організм людини втрачає воду і корисні речовини, тому після закінчення занять вимагає поповнення запасів. Це необхідно зробити протягом 45 хвилин. Важливо розуміти, що організму після тренування потрібні і білки.
Закрити вуглеводне вікно потрібно протягом 45 хвилин після тренування / Фото marafonec
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Що їсти після тренування, щоб закрити вуглеводне вікно
- вуглеводні батончики (із серії спортпітанія);
- вуглеводний коктейль;
- сік (яблучний або виноградний – не магазинні);
- банан або яблуко;
- сухофрукти.
Білки також потрібні організму після тренування / Фото bodyzone
Загальні рекомендації щодо харчування
- Багато хто вважає, що у вуглеводне вікно можна побалувати себе шкідливою їжею – це не так. Подібні продукти шкідливі в будь-який час.
- Молочні продукти не рекомендується вживати після тренування.
- Вживання жирів після занять сповільнить засвоєння білків і вуглеводів.
- Кава після тренування сповільнить вироблення інсуліну, що завадить завантаженню глікогену в м'язи і печінку.
- Якщо тренування проходить пізно ввечері – не варто після нього наїдатися. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за 2 години до сну.
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