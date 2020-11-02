Досить часто трапляється, що після важкого трудового тижня або через погану погоду зовсім не хочеться йти на тренування.

Як вмовити себе зайнятися спортом, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Після одного пропущеного тренування піде друге і третє ... Так можна закинути спорт не на один тиждень. Але ми з вами знаємо, що в спорті важлива регулярність! – наголосила Медушкіна.

Вона назвала 5 лайфхаків, як мотивувати себе піти на тренування:

Мета

Варіанти "підкачатися" або "трохи схуднути" тут не підійдуть. Мета повинна бути реальною і чітко сформульованою. Наприклад: "Хочу виконувати 50 віджимань за один підхід" або "Хочу скинути 3 кг за місяць". ⠀

Перші результати

Пообіцяйте не давати собі слабинку, доки не побачите прогрес. Зробіть фото до і після – це також допоможе мотивувати себе. Дочекайтеся перших результатів, після цього ви не захочете зупинятися.

Налаштуйте себе на результат​ / Фото Pixabay

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Одяг

На перший погляд це здається дрібницею, але в якісних, красивих і зручних речах приємно займатися. Щоразу, надягаючи улюблену форму, тіло саме захоче тренуватися.

Програма

Вам потрібно чітко визначити для себе, скільки разів на тиждень, в які дні і в який час будуть силові і кардіо тренування. Для кожного заняття повинна бути чітко прописана програма, це допоможе організувати себе, і не кидатися від тренажера до тренажера.

Програма дозволить ефективніше займатися / Фото Pixabay

Заохочення

Обов'язково балуйте себе і заохочуйте за хороше якісне тренування. Це не обов'язково повинна бути їжа. Можна порадувати себе "виходом у світ", приємною покупкою або подаруночком, масажем, косметичною процедурою – тим, що приносить вам задоволення. Знаючи про таку "нагороду", ви зможете швидше налаштуватися на тренування.