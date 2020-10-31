Якщо ви довго планували почати займатися спортом, але з якихось причин відкладали, осінь – найкращий час.

Чому осіння пора року відмінно підходить для того, щоб зайнятися собою, розповідає Active 24.

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Готуй сани влітку

Як відомо, для того щоб домогтися успіхів у будь-якому починанні, потрібен час. Спорт – не виняток. Якщо ви хочете до весни повернутися в форму, підтягти тіло або поліпшити фігуру – час братися за тренування. У такому випадку до весни ви досягнете відмінних результатів. Крім того, з настанням осені, тренування стали більш легкими і комфортними – пеки і духоти немає, а свіже повітря тільки додає сил.

Восени можна добитися відмінних результатів у спорті​ / Фото sportsvit

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Емоційний стан

З настанням осені, у багатьох починається хандра і навіть депресія – вставати лінь, втомлюєшся швидко. У такій ситуації тренування стануть порятунком і повернуть життєві сили. Всім відомо, що заняття спортом підвищують стійкість до стресів і витривалість. Не варто забувати, що під час тренувань в організмі виділяються "гормони щастя" – ендорфіни, які також допомагають відчувати себе бадьорими і енергійними.

Спорт врятує від нудьги і депресії / Фото zab-active

Користь для здоров'я

Спорт, безумовно, дуже корисний. Він підвищує імунітет, концентрує увагу, покращує пам'ять, та й в цілому відмінно впливає на мозкову активність. Якщо почати тренування восени, то до зими організм буде підготовлений, і ризики захворіти суттєво знизяться.

Почавши тренування восени, до весни можна повернутися в форму / Фото sportsvit

Спорт – відмінний спосіб відпочити і розслабитися після важкого трудового дня. А гормони щастя ще й дадуть новий заряд організму.