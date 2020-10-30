Як повернутися до тренувань після тривалої перерви
Повертатися до спорту після тривалої перерви завжди важко: організм пручається і доводиться розпочинати все з нуля.
Почати тренування складно не лише психологічно, а й фізично, тому важливо все робити поступово, розповідає Active 24.
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З чого почати
- Оцініть свої статки і складіть разом з тренером програму занять.
- Визначте показники сили і витривалості. Після перерви багато вправ будуть даватися з трудом.
- Спосіб життя. Щоб швидше повернутися в форму, налагодьте правильний режим (харчування і сон).
- Поставте перед собою мету і терміни її досягнення.
Починати тренування потрібно поступово / Фото hiitworks
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Які навантаження допустимі
Починати тренування після перерви потрібно плавно, щоб у організму не було стресу. Враховуйте, що навантаження будуть даватися важко, адже потрібен час на адаптацію.
Силові навантаження
Почніть з невеликих гантелей і TRX. Цей інвентар дозволить вам не перевантажувати організм і поступово повернутися до колишньої форми.
Інтервальні навантаження
Для розвитку витривалості поступово збільшуйте навантаження. Важливо стежити за пульсом – він не повинен досягати максимальних значень.
Відновлювальні заняття
Приділяйте достатньо уваги розтяжці, вправам на гнучкість – це дозволить знизити ризик травматизму.
Навантаження потрібно збільшувати поступово / Фото Power Pro
Чого уникати у перший час
- Стрибкові вправи – після перерви опорно-руховий апарат може бути не готовий до подібних занять, існує ризик отримати травму.
- Робота з великою вагою – організм, який відвик від навантажень, не готовий до важкого. Почніть з невеликих гантелей і поступово збільшуйте вагу.
- Заняття з високою інтенсивністю не підійдуть для старту і можуть мати зворотний ефект. Якщо організм перебуває у стресі, ви можете втрачати м'язи і набирати зайвий жир.
Не поспішайте працювати з великою вагою, щоб уникнути травм / Фото M24
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