Повертатися до спорту після тривалої перерви завжди важко: організм пручається і доводиться розпочинати все з нуля.

Почати тренування складно не лише психологічно, а й фізично, тому важливо все робити поступово, розповідає Active 24.

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З чого почати

Оцініть свої статки і складіть разом з тренером програму занять.

і складіть разом з тренером Визначте показники сили і витривалості. Після перерви багато вправ будуть даватися з трудом.

Після перерви багато Спосіб життя. Щоб швидше повернутися в форму, налагодьте правильний режим (харчування і сон).

Щоб швидше повернутися в форму, налагодьте (харчування і сон). Поставте перед собою мету і терміни її досягнення.

Починати тренування потрібно поступово / Фото hiitworks

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Які навантаження допустимі

Починати тренування після перерви потрібно плавно, щоб у організму не було стресу. Враховуйте, що навантаження будуть даватися важко, адже потрібен час на адаптацію.

Силові навантаження

Почніть з невеликих гантелей і TRX. Цей інвентар дозволить вам не перевантажувати організм і поступово повернутися до колишньої форми.

Інтервальні навантаження

Для розвитку витривалості поступово збільшуйте навантаження. Важливо стежити за пульсом – він не повинен досягати максимальних значень.

Відновлювальні заняття

Приділяйте достатньо уваги розтяжці, вправам на гнучкість – це дозволить знизити ризик травматизму.

Навантаження потрібно збільшувати поступово / Фото Power Pro

Чого уникати у перший час

Стрибкові вправи – після перерви опорно-руховий апарат може бути не готовий до подібних занять, існує ризик отримати травму.

– після перерви опорно-руховий апарат може бути не готовий до подібних занять, існує ризик отримати травму. Робота з великою вагою – організм, який відвик від навантажень, не готовий до важкого. Почніть з невеликих гантелей і поступово збільшуйте вагу.

– організм, який відвик від навантажень, не готовий до важкого. Почніть з невеликих гантелей і поступово збільшуйте вагу. Заняття з високою інтенсивністю не підійдуть для старту і можуть мати зворотний ефект. Якщо організм перебуває у стресі, ви можете втрачати м'язи і набирати зайвий жир.

Не поспішайте працювати з великою вагою, щоб уникнути травм​ / Фото M24