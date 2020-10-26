Багато людей кілька разів починають займатися спортом, але з часом здаються і закидають тренування: одним не вистачає мотивації, іншим – терпіння або сил.

Чому так відбувається, і як зробити фізичну активність частиною життя, розповідає 24 канал.

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Консультація лікаря

Якщо ви ніколи не займалися спортом, слід пройти обстеження і з'ясувати, які тренування і тип навантажень вам підійдуть. Лікар може порекомендувати безпечні вправи і допомогти з вибором виду спорту.

Вид спорту

Для того щоб тренування приносили задоволення, а не муки, страждання і негатив, виберіть той вид спорту, який вам до душі. В іншому разі вам доведеться кожен раз змушувати себе займатися. Почати можна з піших прогулянок, пробіжки на стадіоні, катання на роликах або велосипеді, йоги, пілатесу або танців. Виберіть те, що вам подобається найбільше.

Виберіть той спорт, який дозволить полюбити тренування​ / Фото blog.cognifit

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Тренування

Якщо спорт дається вам важко, на початковому етапі відводите під нього мінімум часу. Наприклад, щоденна зарядка по 15 хвилин. З кожним тижнем збільшуйте час тренування. Це дозволить організму звикнути до фізичної активності. Щоб заняття не були нудними і сумними, поєднуйте їх з приємним для себе процесом – музикою, фільмом і ін.

Цілі

Для того щоб заняття були ефективнішими, поставте перед собою мету і термін її досягнення. Це повинні бути конкретні, але реальні цифри. Наприклад, схуднути на 6 кг за 2 місяці, або виконувати 30 віджимань за 1 хвилину через місяць, або зменшити талію на 5 см до Нового року, або пробігти напівмарафон через півроку. Врахуйте, що ваші бажання і цілі не мають нести шкоди здоров'ю.

Спорт повинен приносити задоволення / Фото lifehacker

Активність у житті

Спорт – стиль життя. Для того щоб вам було легко і приємно їм займатися, будьте активними у повсякденному житті. Додайте руху в кожен свій день. Наприклад, відмовтеся від ліфта і ескалаторів, гуляйте вечорами в парках, на стадіоні, навколо озера. Це допоможе підготувати тіло до спорту.

Пам'ятайте, що будь-яке заняття повинно приносити задоволення – вибирайте те, що вам до душі, і досягайте цілей.