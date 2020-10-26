Многие люди несколько раз начинают заниматься спортом, но со временем сдаются и бросают тренировки: одним не хватает мотивации, другим – терпения или сил.

Почему так происходит, и как сделать физическую активность частью жизни, рассказывает 24 канал.

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Консультация врача

Если вы никогда не занимались спортом, следует пройти обследование и выяснить, какие тренировки и тип нагрузок вам подойдут. Врач может порекомендовать безопасные упражнения и помочь с выбором вида спорта.

Вид спорта

Для того чтобы тренировки приносили удовольствие, а не муки, страдания и негатив, выберите тот вид спорта, который вам по душе. В противном случае вам придется каждый раз заставлять себя заниматься. Начать можно с пеших прогулок, пробежки на стадионе, катания на роликах или велосипеде, йоги, пилатеса или танцев. Выберите то, что вам нравится больше всего.

Выберите тот спорт, который позволит полюбить тренировки / Фото blog.cognifit

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Тренировки

Если спорт дается вам тяжело, на начальном этапе отводите под него минимум времени. Например, ежедневная зарядка по 15 минут. С каждой неделей увеличивайте время тренировки. Это позволит организму привыкнуть к физической активности. Чтобы занятия не были нудными и скучными, совмещайте их с приятным для себя процессом – музыкой, фильмом и пр.

Цели

Для того чтобы занятия были эффективнее, поставьте перед собой цель и срок ее достижения. Это должны быть конкретные, но реальные цифры. Например, похудеть на 6 кг за 2 месяца, или выполнять 30 отжиманий за 1 минуту через месяц, или уменьшить талию на 5 см к Новому году, или пробежать полумарафон через полгода. Учтите, что ваши желания и цели не должны нести вреда здоровью.

Спорт должен доставлять удовольствие / Фото lifehacker

Активность в жизни

Спорт – стиль жизни. Для того чтобы вам было легко и приятно им заниматься, будьте активны в повседневной жизни. Добавьте движения в каждый свой день. Например, откажитесь от лифта и эскалаторов, гуляйте по вечерам в парках, на стадионе, вокруг озера. Это поможет подготовить тело к спорту.

Помните, что любое занятие должно приносить удовольствие – выбирайте то, что вам по душе, и достигайте целей.