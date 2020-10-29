Спорт вдома – ідеальне рішення не лише під час карантинних заходів через пандемію COVID-19, але і відмінний варіант для тих, хто з якихось причин не може ходити в тренажерний зал.

Який спортивний інвентар знадобиться тим, хто обрав домашні тренування, розповідає Active 24.

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Килимок

Заняття на підлозі – це твердо, жорстко і некомфортно. Придбайте килимок для виконання вправ – з ним вам буде зручніше.

Килимок – перше, що знадобиться для домашніх тренувань / Фото the-challenger

Гантелі

Вправи з власною вагою рано чи пізно набридають і стають нудними. Гантелі допоможуть урізноманітнити тренування. Вибирайте м'які, у гумовій оболонці, – вони гладкі і не подряпають руки і ваш інтер'єр.

Гантелі дозволять виконувати нові вправи / Фото the-challenger

TRX

TRX – це відмінний тренажерний комплекс. Петлі можна зачепити за турнік, двері або стельовий анкер. Також важливо, що TRX займає мінімум місця, тому інвентар можна брати з собою на природу або дачу.

TRX дозволить підкачати кілька груп м'язів / Фото the-challenger​

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Фітбол

За допомогою звичайного фітболу можна виконувати вправи на прес, спину, розтяжку і ін. Він корисний для постави і хребта.

Фітбол дозволить виконувати безліч вправ / Фото the-challenger

Турнік

На турніку можна виконувати безліч вправ – підйом ніг для преса, підтягування та ін. Також до нього можна прикріпити петлі TRX – це розширить комплекс занять.

Турнік не займе багато місця у квартирі / Фото the-challenger

Еспандер

Заняття з еспандером допоможуть зміцнити багато груп м'язів. З ним можна виконувати тяги руками, жим ногами, зведення і розведення лопаток. Крім того, еспандер – дуже компактний, тому його можна брати в подорожі.

Еспандер легко поміститься в сумку / Фото the-challenger

Скакалка

Стрибки зі скакалкою – відмінний інвентар для кардіо тренувань. Для початку виберіть найпростішу скакалку, вона допоможе розвинути координацію. Згодом можна взяти обтяжену.

Скакалка – найпростіший інвентар, який можна брати куди-завгодно / Фото the-challenger