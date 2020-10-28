Спорт вдома: з чого почати та що потрібно
Заняття спортом вдома – відмінна ідея, якщо немає можливості ходити у тренажерний зал. Тренування дозволяють не лише привести своє тіло в порядок і тримати його в тонусі, але і відмінно самодисциплінують.
Що потрібно для занять спортом вдома, і з чого почати, розповідає Active 24.
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Мета і мотивація
Це ключові моменти і запорука успішних тренувань. Ви повинні поставити перед собою конкретну мету і строки її досягнення.
План
Складіть максимально чіткий і навіть жорсткий план, якого ви будете дотримуватися. Пропишіть дні і час, в який ви будете займатися. Бажано, щоб в цей інтервал нікого не було вдома.
Місце
Продумайте, де ви будете займатися. Це повинна бути кімната з вільним простором.
Форма та взуття
Підберіть одяг і взуття, в якому вам буде комфортно і зручно. Він не повинен заважати руху, парити або натирати.
Інвентар
У перший час буде достатньо мінімального набору: килимок, фітнесбол і складальні гантелі.
Для тренувань вдома достатньо мінімального набору / Фото novosti.best
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Вправи
План тренування залежить безпосередньо від вашої мети. Якщо ви хочете схуднути – визначте проблемні зони і робіть упор на них. Якщо ви хочете підтягнути тіло – також необхідно скласти комплекс вправ. Однак в будь-якому випадку починати заняття вдома краще з базових вправ (після розминки). До них відносяться:
- випади (болгарські, на одній нозі, вперед і назад, в сторони);
- присідання (сумо, пліє і класичні);
- віджимання;
- скручування;
- нахили вперед / назад;
- стрибки на нозі, на двох;
- вправи на прес;
- біг на місці.
Завершувати тренування слід розтяжкою і дихальною гімнастикою.
Комплекс вправ залежить від вашої мети / Фото fitnavigator
Як часто потрібно займатися
Новачкам слід займатися через день по 40-60 хвилин. Всі вправи виконуються в 3-4 підходи. Але для ефективності кожного тижня навантаження необхідно збільшувати. Не забувайте про активний спосіб життя, прогулянках в парках і пробіжки на стадіоні.
Не забувайте про фізичну активність на свіжому повітрі / Фото marathonec