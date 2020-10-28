Заняття спортом вдома – відмінна ідея, якщо немає можливості ходити у тренажерний зал. Тренування дозволяють не лише привести своє тіло в порядок і тримати його в тонусі, але і відмінно самодисциплінують.

Що потрібно для занять спортом вдома, і з чого почати, розповідає Active 24.

Цікаво Як почати займатися спортом і не закинути тренування

Тренування з нуля: з чого почати

Мета і мотивація

Це ключові моменти і запорука успішних тренувань. Ви повинні поставити перед собою конкретну мету і строки її досягнення.

План

Складіть максимально чіткий і навіть жорсткий план, якого ви будете дотримуватися. Пропишіть дні і час, в який ви будете займатися. Бажано, щоб в цей інтервал нікого не було вдома.

Місце

Продумайте, де ви будете займатися. Це повинна бути кімната з вільним простором.

Форма та взуття

Підберіть одяг і взуття, в якому вам буде комфортно і зручно. Він не повинен заважати руху, парити або натирати.

Інвентар

У перший час буде достатньо мінімального набору: килимок, фітнесбол і складальні гантелі.

Для тренувань вдома достатньо мінімального набору / Фото novosti.best

Актуально В якому одязі займатися в тренажерному залі

Вправи

План тренування залежить безпосередньо від вашої мети. Якщо ви хочете схуднути – визначте проблемні зони і робіть упор на них. Якщо ви хочете підтягнути тіло – також необхідно скласти комплекс вправ. Однак в будь-якому випадку починати заняття вдома краще з базових вправ (після розминки). До них відносяться:

випади (болгарські, на одній нозі, вперед і назад, в сторони);

присідання (сумо, пліє і класичні);

віджимання;

скручування;

нахили вперед / назад;

стрибки на нозі, на двох;

вправи на прес;

біг на місці.

Завершувати тренування слід розтяжкою і дихальною гімнастикою.

Комплекс вправ залежить від вашої мети / Фото fitnavigator

Важливо: не напружуйте свій організм великими навантаженнями – почніть з простих вправ, інакше незабаром ви захочете закинути тренування

Як часто потрібно займатися

Новачкам слід займатися через день по 40-60 хвилин. Всі вправи виконуються в 3-4 підходи. Але для ефективності кожного тижня навантаження необхідно збільшувати. Не забувайте про активний спосіб життя, прогулянках в парках і пробіжки на стадіоні.

Не забувайте про фізичну активність на свіжому повітрі / Фото marathonec