Спорт дома: с чего начать и что нужно
Занятия спортом дома – отличная идея, если нет возможности ходить в тренажерный зал. Тренировки позволяют не только привести свое тело в порядок и держать его в тонусе, но и отлично самодисциплинируют.
Что нужно для занятий спортом дома, и с чего начать, рассказывает Active 24.
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Цель и мотивация
Это ключевые моменты и залог успешных тренировок. Вы должны поставить перед собой конкретную цель и сроки ее достижения.
План
Составьте максимально четкий и даже жесткий план, которого вы будете придерживаться. Пропишите дни и время, в которое вы будете заниматься. Желательно, чтобы в этот интервал никого не было дома.
Место
Продумайте, где вы будете заниматься. Это должна быть комната со свободным пространством.
Форма и обувь
Подберите одежду и обувь, в которой вам будет комфортно и удобно. Она не должна стеснять движения, парить или натирать.
Инвентарь
В первое время будет достаточно минимального набора: коврик, фитнесбол и наборные гантели.
Для тренировок дома достаточно минимального набора / Фото novosti.best
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Упражнения
План тренировки зависит непосредственно от вашей цели. Если вы хотите похудеть – определите проблемные зоны и делайте упор на них. Если вы хотите подтянуть тело – также необходимо составить комплекс упражнений. Однако в любом случае начинать занятия дома лучше с базовых упражнений (после разминки). К ним относятся:
- выпады (болгарские, на одной ноге, вперед и назад, в стороны);
- приседания (сумо, плие и классические);
- отжимания;
- скручивания;
- наклоны вперед / назад;
- прыжки на ноге, на двух;
- упражнения на пресс;
- бег на месте.
Завершать тренировку следует растяжкой и дыхательной гимнастикой.
Комплекс упражнений зависит от вашей цели / Фото fitnavigator
Как часто нужно заниматься
Новичкам будет достаточно тренировок через день по 40-60 минут. Все упражнения выполняются в 3-4 подхода. Но для эфективности каждую неделю нагрузку необходимо увеличивать. Не забывайте об активном образе жизни, прогулках в парках и пробежках на стадионе.
Не забывайте о физической активности на свежем воздухе / Фото marathonec