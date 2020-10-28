Занятия спортом дома – отличная идея, если нет возможности ходить в тренажерный зал. Тренировки позволяют не только привести свое тело в порядок и держать его в тонусе, но и отлично самодисциплинируют.

Что нужно для занятий спортом дома, и с чего начать, рассказывает Active 24.

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Цель и мотивация

Это ключевые моменты и залог успешных тренировок. Вы должны поставить перед собой конкретную цель и сроки ее достижения.

План

Составьте максимально четкий и даже жесткий план, которого вы будете придерживаться. Пропишите дни и время, в которое вы будете заниматься. Желательно, чтобы в этот интервал никого не было дома.

Место

Продумайте, где вы будете заниматься. Это должна быть комната со свободным пространством.

Форма и обувь

Подберите одежду и обувь, в которой вам будет комфортно и удобно. Она не должна стеснять движения, парить или натирать.

Инвентарь

В первое время будет достаточно минимального набора: коврик, фитнесбол и наборные гантели.

Для тренировок дома достаточно минимального набора / Фото novosti.best

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Упражнения

План тренировки зависит непосредственно от вашей цели. Если вы хотите похудеть – определите проблемные зоны и делайте упор на них. Если вы хотите подтянуть тело – также необходимо составить комплекс упражнений. Однако в любом случае начинать занятия дома лучше с базовых упражнений (после разминки). К ним относятся:

выпады (болгарские, на одной ноге, вперед и назад, в стороны);

приседания (сумо, плие и классические);

отжимания;

скручивания;

наклоны вперед / назад;

прыжки на ноге, на двух;

упражнения на пресс;

бег на месте.

Завершать тренировку следует растяжкой и дыхательной гимнастикой.

Комплекс упражнений зависит от вашей цели​ / Фото fitnavigator

Важно: не напрягайте свой организм большими нагрузками – начните с простых упражнений, иначе вскоре вы захотите забросить тренировки

Как часто нужно заниматься

Новичкам будет достаточно тренировок через день по 40-60 минут. Все упражнения выполняются в 3-4 подхода. Но для эфективности каждую неделю нагрузку необходимо увеличивать. Не забывайте об активном образе жизни, прогулках в парках и пробежках на стадионе.

Не забывайте о физической активности на свежем воздухе / Фото marathonec