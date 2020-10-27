В спорте существуют свои негласные правила и законы. Это касается абсолютно всего: поведения, режима и даже внешнего вида.

Какая одежда нужна для занятий в тренажерном зале, и почему, рассказывает Active 24.

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Требования

Одежда для тренировок должна быть:

Удобной. Вещи должны быть подобраны четко по размеру.

Правильно подобранная для спорта форма гарантирует удобство, снижает риск травмироваться, увеличивает выносливость, повышает мотивацию и самооценку.

Практичной. В тренажерном зале уместной будет одежда с эластаном и полиуретаном в составе. Такой материал отлично тянется, не сковывает движения и главное – выводит пот на поверхность, не впитывая его. Многие ошибочно считают, что для фитнеса нужна хлопковая одежда. Однако она быстро пропитывается потом, прилипает к телу и вытягивается в области колен.

В составе спортивной одежды должен быть эластан / Фото hivemind

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Какую одежду выбрать

Итак, что же понадобится для тренажерного зала?

Спортивный топ. Этот предмет гардероба понадобится всем девушкам.

Этот предмет гардероба понадобится всем девушкам. Футболка или майка. Она должна облегать тело, но не быть тесной. Это касается как мужчин, так и женщин. Также обратите внимание на длину – вещь не должна "подскакивать" во время занятий.

Она должна облегать тело, но не быть тесной. Это касается как мужчин, так и женщин. Также обратите внимание на длину – вещь не должна "подскакивать" во время занятий. Кофта или худи. Эта вещь понадобится во время разминки или растяжки.

Эта вещь понадобится во время разминки или растяжки. Леггинсы или капри для девушек. Во время покупки обратите внимание, что они должны быть из эластичной ткани (обязательно непросвечивающейся) и с высокой посадкой. Это обеспечит удобство во время тренировки.

Во время покупки обратите внимание, что они должны быть из эластичной ткани (обязательно непросвечивающейся) и с высокой посадкой. Это обеспечит удобство во время тренировки. Шорты или леггинсы для мужчин. Важно понимать, что широкие брюки в тренажерном зале не просто неудобны, но и опасны. Ведь ими можно зацепиться за оборудование и травмироваться.

Одежда должна быть максимально удобной и практичной / Фото football-match24

Обувь

Важное правило – никаких балеток, туфлей, мокасинов! Нужны кроссовки для занятий спортом. Для каждого вида спорта существует свой тип обуви. Если мы говорим о тренажерном зале, чаще всего выбирают легкие беговые кроссовки с сетчастыми вставками, которые позволяют ноге дышать.

Что еще нужно для зала

Для удобства и комфорта, вам понадобятся такие аксессуары:

Спортивная сумка для формы

Запасные носки

Полотенце и душевые принадлежности

Бутылка для воды

Перчатки для тренажерного зала

Резинка для волос или повязка на голову для девушек

В сумку должны помещаться все вещи для зала / Фото miss-podium