В какой одежде заниматься в тренажерном зале
В спорте существуют свои негласные правила и законы. Это касается абсолютно всего: поведения, режима и даже внешнего вида.
Какая одежда нужна для занятий в тренажерном зале, и почему, рассказывает Active 24.
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Требования
Одежда для тренировок должна быть:
- Удобной. Вещи должны быть подобраны четко по размеру.
- Практичной. В тренажерном зале уместной будет одежда с эластаном и полиуретаном в составе. Такой материал отлично тянется, не сковывает движения и главное – выводит пот на поверхность, не впитывая его. Многие ошибочно считают, что для фитнеса нужна хлопковая одежда. Однако она быстро пропитывается потом, прилипает к телу и вытягивается в области колен.
В составе спортивной одежды должен быть эластан / Фото hivemind
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Какую одежду выбрать
Итак, что же понадобится для тренажерного зала?
- Спортивный топ. Этот предмет гардероба понадобится всем девушкам.
- Футболка или майка. Она должна облегать тело, но не быть тесной. Это касается как мужчин, так и женщин. Также обратите внимание на длину – вещь не должна "подскакивать" во время занятий.
- Кофта или худи. Эта вещь понадобится во время разминки или растяжки.
- Леггинсы или капри для девушек. Во время покупки обратите внимание, что они должны быть из эластичной ткани (обязательно непросвечивающейся) и с высокой посадкой. Это обеспечит удобство во время тренировки.
- Шорты или леггинсы для мужчин. Важно понимать, что широкие брюки в тренажерном зале не просто неудобны, но и опасны. Ведь ими можно зацепиться за оборудование и травмироваться.
Одежда должна быть максимально удобной и практичной / Фото football-match24
Обувь
Важное правило – никаких балеток, туфлей, мокасинов! Нужны кроссовки для занятий спортом. Для каждого вида спорта существует свой тип обуви. Если мы говорим о тренажерном зале, чаще всего выбирают легкие беговые кроссовки с сетчастыми вставками, которые позволяют ноге дышать.
Что еще нужно для зала
Для удобства и комфорта, вам понадобятся такие аксессуары:
- Спортивная сумка для формы
- Запасные носки
- Полотенце и душевые принадлежности
- Бутылка для воды
- Перчатки для тренажерного зала
- Резинка для волос или повязка на голову для девушек
В сумку должны помещаться все вещи для зала / Фото miss-podium