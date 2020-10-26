Многие люди, которые пытаются похудеть или нарастить мышечную массу, не понимают, зачем нужен тренажерный зал. Ведь сбросить вес можно благодаря правильному питанию, а заниматься можно и самостоятельно.

Зачем же тогда нужен тренажерный зал, в чем его преимущества и особенности, рассказывает 24 канал.

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Польза тренажерного зала

Тренажерный зал – один из эффективных способов укрепить здоровье, ведь мышечная нагрузка нормализует обмен веществ и работу гормональной системы. Также можно избавиться от лишнего веса, вернуться в форму, улучшить фигуру – кто-то хочет более стройные ноги, кто-то – красивую осанку, кто-то – тонкую талию. Всего этого можно достичь в тренажерном зале. Лучше, конечно же, заниматься с профессиональным тренером, который составит план тренировок с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений.

Тренажерный зал будет полезен каждому / Фото fit4you

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Похудение и зал

Многие задаются вопросом: зачем нужен тренажерный зал, если похудеть можно, наладив питание? Все очень просто. Тело, конечно, похудеет, но вот подтянуть его можно только с помощью физических нагрузок. Для того чтобы тело было и красивым, и здоровым, нужен баланс правильного питания и физической активности.

После похудения тело нужно подтянуть в тренажерном зале / Фото tripadvisor

Во время тренировок у человека вырабатывается серотонин – так называемый "гормон счастья".

Преимущества тренажерного зала

Дисциплина

Зачем нужен тренажерный зал, если можно заниматься дома бесплатно и в удобное время? Многие люди, оплатив абонемент, ходят на тренировки и усердно занимаются, не дают себе слабинку. Дома же все наоборот – лень и жалость к себе часто побеждают: "ай, позанимаюсь завтра", "сегодня сделаю 20 приседаний, а завтра точно будет 50" и пр.

Тренировки в зале не позволяют расслабляться / Фото pinterest

Тренажеры и инвентарь

Как бы нам этого не хотелось, но занятия дома очень редко могут заменить полноценную тренировку в тренажерном зале. Ведь там есть все – от скакалки и беговой дорожки до "блинов" и штанг.

Профессиональный тренер

Ставя перед собой цель, мы все стараемся поскорее ее достичь. Но нужно понимать, что и для похудения, и для наращивания мышечной массы нужны особые методики и упражнения, определенные тренажеры и профессионал, который поможет со всем этим разобраться. Все это в комплексе позволит добиться желаемого результата. Важен индивидуальный подход, ведь цели и желания у всех разные.

Только комплексный подход позволит достичь желаемого результата / Фото informphoto