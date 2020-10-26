Багато людей, які намагаються схуднути або наростити м'язову масу, не розуміють, навіщо потрібен тренажерний зал. Адже скинути вагу можна завдяки правильному харчуванню, а займатися можна і самостійно.

Навіщо ж тоді потрібен тренажерний зал, в чому його переваги і особливості, розповідає 24 канал.

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Користь тренажерного залу

Тренажерний зал – один з ефективних способів зміцнити здоров'я, адже м'язове навантаження нормалізує обмін речовин і роботу гормональної системи. Також можна позбутися зайвої ваги, повернутися в форму, поліпшити фігуру – хтось хоче більше стрункі ноги, хтось – красиву поставу, хтось – тонку талію. Усього цього можна досягти в тренажерному залі. Краще, звичайно ж, займатися з професійним тренером, який складе план тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей і переваг.

Тренажерний зал буде корисний кожному​ / Фото fit4you

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Схуднення і зал

Багато хто задається питанням: навіщо потрібен тренажерний зал, якщо схуднути можна, налагодивши харчування? Все дуже просто. Тіло, звичайно, схудне, але ось підтягти його можна лише за допомогою фізичних навантажень. Для того щоб тіло було і красивим, і здоровим, потрібен баланс правильного харчування і фізичної активності.

Після схуднення тіло потрібно підтягнути у тренажерному залі​ / Фото tripadvisor

Під час тренувань у людини виробляється серотонін – так званий "гормон щастя".

Переваги тренажерного залу

Дисципліна

Навіщо потрібен тренажерний зал, якщо можна займатися вдома безкоштовно і в зручний час? Багато людей, сплативши абонемент, ходять на тренування і старанно займаються, не дають собі слабинку. Удома ж все навпаки – лінь і жалість до себе часто перемагають: "ай, позаймаюся завтра", "сьогодні зроблю 20 присідань, а завтра точно буде 50" та ін.

Тренування у залі не дозволяють розслаблятися / Фото pinterest

Тренажери та інвентар

Як би нам цього не хотілося, але заняття вдома дуже рідко можуть замінити повноцінне тренування у тренажерному залі. Адже там є все – від скакалки і бігової доріжки до "млинців" і штанг.

Професійний тренер

Ставлячи перед собою мету, ми всі намагаємося якнайшвидше її досягти. Але потрібно розуміти, що і для схуднення, і для нарощування м'язової маси потрібні особливі методики і вправи, певні тренажери і професіонал, який допоможе з усім цим розібратися. Все це в комплексі дозволить досягти бажаного результату. Важливий індивідуальний підхід, адже цілі і бажання у всіх різні.

Тільки комплексний підхід дозволить досягти бажаного результату / Фото informphoto