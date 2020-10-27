У спорті існують свої негласні правила та закони. Це стосується абсолютно усього: поведінки, режиму та навіть зовнішнього вигляду.

Який одяг потрібен для занять у тренажерному залі, та чому, розповідає 24 канал.

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Вимоги

Одяг для тренувань має бути:

Зручним. Речі повинні бути підібрані чітко за розміром.

Правильно підібрана для спорту форма гарантує зручність, знижує ризик травмуватися, збільшує витривалість, підвищує мотивацію і самооцінку.​

Практичним. У тренажерному залі доречним буде одяг з еластаном і поліуретаном у складі. Такий матеріал відмінно тягнеться, не сковує рухи і головне – виводить піт на поверхню, не вбираючи його. Багато хто помилково вважає, що для фітнесу потрібен бавовняний одяг. Однак він швидко вбирає піт, прилипає до тіла і витягується в області колін.

У складі спортивного одягу повинен бути еластан​ / Фото hivemind

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Який одяг вибрати

Отже, що ж знадобиться для тренажерного залу?

Спортивний топ. Цей предмет гардероба знадобиться всім дівчатам.

Цей предмет гардероба знадобиться всім дівчатам. Футболка або майка . Вона має облягати тіло, але не бути тісною. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Також зверніть увагу на довжину – річ не повинна "підскакувати" під час занять.

. Вона має облягати тіло, але не бути тісною. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Також зверніть увагу на довжину – річ не повинна "підскакувати" під час занять. Кофта або худі. Ця річ знадобиться під час розминки або розтяжки.

Ця річ знадобиться під час розминки або розтяжки. Легінси або капрі для дівчат. Під час покупки зверніть увагу, що вони повинні бути з еластичної тканини (обов'язково непрозорі) і з високою посадкою. Це забезпечить зручність під час тренування.

Під час покупки зверніть увагу, що вони повинні бути з еластичної тканини (обов'язково непрозорі) і з високою посадкою. Це забезпечить зручність під час тренування. Шорти або легінси для чоловіків. Важливо розуміти, що широкі штани у тренажерному залі не просто незручні, але й небезпечні. Адже ними можна зачепитися за обладнання і травмуватися.

Одяг повинен бути максимально зручним і практичним / Фото football-match24

Взуття

Важливе правило – ніяких балеток, туфель, мокасинів! Потрібні кросівки для занять спортом. Для кожного виду спорту існує свій тип взуття. Якщо ми говоримо про тренажерний зал, найчастіше вибирають легкі бігові кросівки з сітчастими вставками, які дозволяють нозі дихати.

Що ще потрібно для залу

Для зручності і комфорту, вам знадобляться такі аксесуари:

Спортивна сумка для форми

Запасні шкарпетки

Рушник і душові приналежності

Пляшка для води

Рукавички для тренажерного залу

Резинка для волосся або пов'язка на голову для дівчат

У сумку повинні вміщатися всі речі для залу / Фото miss-podium