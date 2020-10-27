В якому одязі займатися в тренажерному залі
У спорті існують свої негласні правила та закони. Це стосується абсолютно усього: поведінки, режиму та навіть зовнішнього вигляду.
Який одяг потрібен для занять у тренажерному залі, та чому, розповідає 24 канал.
Цікаво Як почати займатися спортом і не закинути тренування
Вимоги
Одяг для тренувань має бути:
- Зручним. Речі повинні бути підібрані чітко за розміром.
- Практичним. У тренажерному залі доречним буде одяг з еластаном і поліуретаном у складі. Такий матеріал відмінно тягнеться, не сковує рухи і головне – виводить піт на поверхню, не вбираючи його. Багато хто помилково вважає, що для фітнесу потрібен бавовняний одяг. Однак він швидко вбирає піт, прилипає до тіла і витягується в області колін.
У складі спортивного одягу повинен бути еластан / Фото hivemind
Читайте Навіщо потрібен тренажерний зал
Який одяг вибрати
Отже, що ж знадобиться для тренажерного залу?
- Спортивний топ. Цей предмет гардероба знадобиться всім дівчатам.
- Футболка або майка. Вона має облягати тіло, але не бути тісною. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Також зверніть увагу на довжину – річ не повинна "підскакувати" під час занять.
- Кофта або худі. Ця річ знадобиться під час розминки або розтяжки.
- Легінси або капрі для дівчат. Під час покупки зверніть увагу, що вони повинні бути з еластичної тканини (обов'язково непрозорі) і з високою посадкою. Це забезпечить зручність під час тренування.
- Шорти або легінси для чоловіків. Важливо розуміти, що широкі штани у тренажерному залі не просто незручні, але й небезпечні. Адже ними можна зачепитися за обладнання і травмуватися.
Одяг повинен бути максимально зручним і практичним / Фото football-match24
Взуття
Важливе правило – ніяких балеток, туфель, мокасинів! Потрібні кросівки для занять спортом. Для кожного виду спорту існує свій тип взуття. Якщо ми говоримо про тренажерний зал, найчастіше вибирають легкі бігові кросівки з сітчастими вставками, які дозволяють нозі дихати.
Що ще потрібно для залу
Для зручності і комфорту, вам знадобляться такі аксесуари:
- Спортивна сумка для форми
- Запасні шкарпетки
- Рушник і душові приналежності
- Пляшка для води
- Рукавички для тренажерного залу
- Резинка для волосся або пов'язка на голову для дівчат
У сумку повинні вміщатися всі речі для залу / Фото miss-podium