7 вещей, которые понадобятся для тренировок дома
Спорт дома – идеальное решение не только во время карантинных мер из-за пандемии COVID-19, но и отличный вариант для тех, кто по каким-либо причинам не может ходить в тренажерный зал.
Какой спортивный инвентарь пригодится тем, кто предпочел домашние тренировки, рассказывает Active 24.
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Коврик
Занятия на полу – это твердо, жестко и некомфортно. Приобретите коврик для выполнения упражнений – с ним вам будет удобнее.
Коврик – первое, что понадобится для домашних тренировок / Фото the-challenger
Гантели
Упражнения с собственным весом рано или поздно надоедают и становятся скучными. Гантели помогут разнообразить тренировки. Выбирайте мягкие, в резиновой оболочке, – они гладкие и не поцарапают руки и ваш интерьер.
Гантели позволят выполнять новые упражнения / Фото the-challenger
TRX
TRX — это отличный тренажерный комплекс. Петли можно зацепить за турник, дверь или потолочный анкер. Также важно, что TRX занимает минимум места, поэтому инвентарь можно брать с собой на природу или дачу.
TRX позволит подкачать несколько групп мышц / Фото the-challenger
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Фитбол
С помощью обычного фитбола можно выполнять упражнения на пресс, спину, растяжку и пр. Он полезен для осанки и позвоночника.
Фитбол позволит выполнять множество упражнений / Фото the-challenger
Турник
На турнике можно выполнять множество упражнений – подъем ног для пресса, подтягивания и пр. Также к нему можно прикрепить петли TRX – это расширит комплекс занятий.
Турник не займет много места в квартире / Фото the-challenger
Эспандер
Занятия с эспандером помогут укрепить многие группы мышц. С ним можно выполнять тяги руками, жим ногами, сведение и разведение лопаток. Кроме того, эспандер – очень компактный, поэтому его можно брать в путешествия.
Эспандер легко поместится в сумку / Фото the-challenger
Скакалка
Прыжки со скакалкой – отличный инвентарь для кардио тренировок. Для начала выберите самую простую скакалку, она поможет развить координацию. Со временем можно взять утяжеленную.
Скакалка – самый простой инвентарь, который можно брать куда-угодно / Фото th