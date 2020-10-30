Как вернуться к тренировкам после длительного перерыва
Возвращаться к спорту после длительного перерыва всегда трудно: организм сопротивляется и приходится начинать все с нуля.
Начать тренировки сложно не только психологически, но и физически, поэтому важно все делать постепенно, рассказывает Active 24.
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С чего начать
- Оцените свое состояние и составьте вместе с тренером программу занятий.
- Определите показатели силы и выносливости. После перерыва многие упражнения будут даваться с трудом.
- Образ жизни. Чтобы скорее вернуться в форму, наладьте правильный режим (питание и сон).
- Поставьте перед собой цель и сроки ее достижения.
Начинать тренировки нужно постепенно / Фото hiitworks
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Какие нагрузки допустимы
Начинать тренировки после перерыва нужно плавно, чтобы у организма не было стресса. Учитывайте, что нагрузки будут даваться тяжело, ведь нужно время на адаптацию.
Силовые нагрузки
Начните с небольших гантелей и TRX. Этот инвентарь позволит вам не перегружать организм и постепенно вернуться к прежней форме.
Интервальные нагрузки
Для развития выносливости постепенно повышайте нагрузку. Важно следить за пульсом – он не должен достигать максимальных значений.
Восстановительные занятия
Уделяйте достаточное внимание растяжке, упражнениям на гибкость – это позволит снизить риск травматизма.
Нагрузку нужно увеличивать постепенно / Фото Power Pro
Чего избегать в первое время
- Прыжковые упражнения – после перерыва опорно-двигательный аппарат может быть не готов к подобным занятиям, существует риск получить травму.
- Работа с большим весом – организм, отвыкший от нагрузок, не готов к тяжестям. Начните с небольших гантелей и постепенно увеличивайте вес.
- Занятия с высокой интенсивностью не подойдут для старта и могут иметь обратный эффект. Если организм находится в стрессе, вы можете терять мышцы и набирать лишний жир.
Не спешите работать с большим весом, чтобы избежать травм / Фото M24
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