Возвращаться к спорту после длительного перерыва всегда трудно: организм сопротивляется и приходится начинать все с нуля.

Начать тренировки сложно не только психологически, но и физически, поэтому важно все делать постепенно, рассказывает Active 24.

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С чего начать

Оцените свое состояние и составьте вместе с тренером программу занятий.

и составьте вместе с тренером Определите показатели силы и выносливости . После перерыва многие упражнения будут даваться с трудом.

. После перерыва многие Образ жизни. Чтобы скорее вернуться в форму, наладьте правильный режим (питание и сон).

Чтобы скорее вернуться в форму, наладьте (питание и сон). Поставьте перед собой цель и сроки ее достижения.

Начинать тренировки нужно постепенно / Фото hiitworks

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Какие нагрузки допустимы

Начинать тренировки после перерыва нужно плавно, чтобы у организма не было стресса. Учитывайте, что нагрузки будут даваться тяжело, ведь нужно время на адаптацию.

Силовые нагрузки

Начните с небольших гантелей и TRX. Этот инвентарь позволит вам не перегружать организм и постепенно вернуться к прежней форме.

Интервальные нагрузки

Для развития выносливости постепенно повышайте нагрузку. Важно следить за пульсом – он не должен достигать максимальных значений.

Восстановительные занятия

Уделяйте достаточное внимание растяжке, упражнениям на гибкость – это позволит снизить риск травматизма.

Нагрузку нужно увеличивать постепенно / Фото Power Pro

Чего избегать в первое время

Прыжковые упражнения – после перерыва опорно-двигательный аппарат может быть не готов к подобным занятиям, существует риск получить травму.

– после перерыва опорно-двигательный аппарат может быть не готов к подобным занятиям, существует риск получить травму. Работа с большим весом – организм, отвыкший от нагрузок, не готов к тяжестям. Начните с небольших гантелей и постепенно увеличивайте вес.

– организм, отвыкший от нагрузок, не готов к тяжестям. Начните с небольших гантелей и постепенно увеличивайте вес. Занятия с высокой интенсивностью не подойдут для старта и могут иметь обратный эффект. Если организм находится в стрессе, вы можете терять мышцы и набирать лишний жир.

Не спешите работать с большим весом, чтобы избежать травм / Фото M24