Розминка є важливим елементом кожного заняття спортом. Якщо ви тренуєтеся у фітнес-клубі, професійний тренер завжди проведе розминку перед початком заняття.

Чому розминка важлива для кожного, розповідає Active 24.

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Потрібно не забувати про розминку під час занять спортом удома. Адже тут вас ніхто не контролює і не змушує добре розігріти м’язи перед заняттям, на відміну від спортивного клубу.



Без розігрівання зростає ризик травм / Фото zen.yandex

Чому розминка потрібна:

вона розігріває м'язи, суглоби й сухожилля, знижуючи ризик травм,

розминка робить наше тіло більш еластичним: виконувати різні вправи стає простіше,

розминка "запускає" серце й легені, що знижує навантаження на кровоносну систему,

під час легких початкових вправ починають вироблятися гормони, що відповідають за приплив енергії в тілі.

Тренування є позитивним стресом для організму. Розминка допомагає організму краще налаштуватися на процес.



Розминка перед заняттям спортом на свіжому повітрі / Фото Massage

Спортсмени-початківці нерідко пропускають процес розминки, тому що не знають про її важливе значення. Окрім того, в сучасному світі всі поспішають і прагнуть зекономити час, тому не знаходять навіть 10-15 хвилин для розігріву перед тренуванням.

Таке незнання або поспіх можуть призвести до серйозних травм і швидкого зношування організму. Тому ніколи не нехтуйте хоча б мінімальною підготовкою до тренування.



Потрібно розігрівати тіло мінімум 10 хвилин / Фото fitunion.pro

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Чим небезпечна відсутність розминки:

це може призвести до розтягнення м'язів і травм суглобів,

у гіпертоніків може статися різке коливання тиску,

без розминки непідготовлені "спортсмени" ризикують навіть втратити свідомість.



Старайтеся зменшити ризик травм / Фото timurdmitriev.com

До розігріву можна віднести легке кардіонавантаження, розігрів суглобів та розтяжку. Усі ці вправи є однаково важливими щоразу, коли ви плануєте займатися спортом.