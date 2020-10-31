Чому перед тренуванням завжди потрібна розминка
Розминка є важливим елементом кожного заняття спортом. Якщо ви тренуєтеся у фітнес-клубі, професійний тренер завжди проведе розминку перед початком заняття.
Чому розминка важлива для кожного, розповідає Active 24.
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Потрібно не забувати про розминку під час занять спортом удома. Адже тут вас ніхто не контролює і не змушує добре розігріти м’язи перед заняттям, на відміну від спортивного клубу.
Без розігрівання зростає ризик травм / Фото zen.yandex
Чому розминка потрібна:
- вона розігріває м'язи, суглоби й сухожилля, знижуючи ризик травм,
- розминка робить наше тіло більш еластичним: виконувати різні вправи стає простіше,
- розминка "запускає" серце й легені, що знижує навантаження на кровоносну систему,
- під час легких початкових вправ починають вироблятися гормони, що відповідають за приплив енергії в тілі.
Тренування є позитивним стресом для організму. Розминка допомагає організму краще налаштуватися на процес.
Розминка перед заняттям спортом на свіжому повітрі / Фото Massage
Спортсмени-початківці нерідко пропускають процес розминки, тому що не знають про її важливе значення. Окрім того, в сучасному світі всі поспішають і прагнуть зекономити час, тому не знаходять навіть 10-15 хвилин для розігріву перед тренуванням.
Таке незнання або поспіх можуть призвести до серйозних травм і швидкого зношування організму. Тому ніколи не нехтуйте хоча б мінімальною підготовкою до тренування.
Потрібно розігрівати тіло мінімум 10 хвилин / Фото fitunion.pro
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Чим небезпечна відсутність розминки:
- це може призвести до розтягнення м'язів і травм суглобів,
- у гіпертоніків може статися різке коливання тиску,
- без розминки непідготовлені "спортсмени" ризикують навіть втратити свідомість.
Старайтеся зменшити ризик травм / Фото timurdmitriev.com
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