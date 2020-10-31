Почему перед тренировкой всегда нужна разминка
Разминка является важным элементом каждого занятия спортом. Если вы тренируетесь в фитнес-клубе, профессиональный тренер всегда проведет разминку перед началом занятия.
Почему разминка важна для каждого, рассказывает Active 24.
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Нужно не забывать о разминке во время занятий спортом дома. Ведь здесь вас никто не контролирует и не заставляет хорошо разогреть мышцы перед занятием, в отличие от спортивного клуба.
Без разогрева существует риск травм / Фото zen.yandex
Почему разминка нужна:
- она разогревает мышцы, суставы и сухожилия, снижая риск травм,
- разминка делает наше тело более эластичным: выполнять различные упражнения становится проще,
- разминка "запускает" сердце и легкие, что снижает нагрузку на кровеносную систему,
- при легких начальных упражнениях начинают вырабатываться гормоны, отвечающие за приток энергии в теле.
Тренировка является положительным стрессом для организма. Разминка помогает организму лучше настроиться на процесс.
Разминка перед занятием спортом на свежем воздухе / Фото Massage
Спортсмены-новички нередко пропускают процесс разминки, потому что не знают о ее важном значении. Кроме того, в современном мире все спешат и стремятся сэкономить время, поэтому не находят даже 10-15 минут для разогрева перед тренировкой.
Такое незнание или спешка могут привести к серьезным травмам и быстрому изнашиванию организма. Поэтому никогда не пренебрегайте хотя бы минимальной подготовкой к тренировке.
Нужно разогревать тело минимум 10 минут / Фото fitunion.pro
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Чем опасно отсутствие разминки:
- может привести к растяжению мышц и травмам суставов,
- у гипертоников может произойти резкое колебание давления,
- без разминки неподготовленные "спортсмены" рискуют даже потерять сознание.
Старайтесь уменьшить риск травм / Фото timurdmitriev.com
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