Разминка является важным элементом каждого занятия спортом. Если вы тренируетесь в фитнес-клубе, профессиональный тренер всегда проведет разминку перед началом занятия.

Почему разминка важна для каждого, рассказывает Active 24 .

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Нужно не забывать о разминке во время занятий спортом дома. Ведь здесь вас никто не контролирует и не заставляет хорошо разогреть мышцы перед занятием , в отличие от спортивного клуба.



Без разогрева существует риск травм / Фото zen.yandex

Почему разминка нужна:

она разогревает мышцы, суставы и сухожилия, снижая риск травм,

разминка делает наше тело более эластичным: выполнять различные упражнения становится проще,

разминка "запускает" сердце и легкие, что снижает нагрузку на кровеносную систему,

при легких начальных упражнениях начинают вырабатываться гормоны, отвечающие за приток энергии в теле.

Тренировка является положительным стрессом для организма . Разминка помогает организму лучше настроиться на процесс.



Разминка перед занятием спортом на свежем воздухе / Фото Massage

Спортсмены-новички нередко пропускают процесс разминки, потому что не знают о ее важном значении . Кроме того, в современном мире все спешат и стремятся сэкономить время, поэтому не находят даже 10-15 минут для разогрева перед тренировкой.

Такое незнание или спешка могут привести к серьезным травмам и быстрому изнашиванию организма. Поэтому никогда не пренебрегайте хотя бы минимальной подготовкой к тренировке.



Нужно разогревать тело минимум 10 минут / Фото fitunion.pro

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Чем опасно отсутствие разминки:

может привести к растяжению мышц и травмам суставов,

у гипертоников может произойти резкое колебание давления,

без разминки неподготовленные "спортсмены" рискуют даже потерять сознание.



Старайтесь уменьшить риск травм / Фото timurdmitriev.com

К разогреву можно отнести легкую кардионагрузку, разогревание суставов и растяжку. Все эти упражнения одинаково важны каждый раз, когда вы планируете заняться спортом.