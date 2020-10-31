Если вы долго планировали начать заниматься спортом, но по каким-то причинам откладывали, осень – самое подходящее время.

Почему осеннее время года отлично подходит для того, чтобы заняться собой, рассказывает Active 24.

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Готовь сани летом

Как известно, для того чтобы добиться успехов в каком-либо начинании, нужно время. Спорт – не исключение. Если вы хотите к весне вернуться в форму, подтянуть тело или улучшить фигуру – пора браться за тренировки. В таком случае к весне вы достигнете отличных результатов. Кроме того, с наступлением осени, тренировки стали более легкими и комфортными – жары и духоты нет, а свежий воздух только прибавляет сил.

Осенью можно добиться отличных результатов в спорте / Фото sportsvit

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Эмоциональное состояние

С наступлением осени, у многих начинается хандра и даже депрессия – вставать лень, устаешь быстро. В такой ситуации тренировки станут спасением и вернут жизненные силы. Всем известно, что занятия спортом повышают стрессоустойчивость и выносливость. Не стоит забывать, что во время тренировок в организме выделяются "гормоны счастья" – эндорфины, которые также помогают чувствовать себя бодрыми и энергичными.

Спорт спасет от хандры и депрессии / Фото zab-active

Польза для здоровья

Спорт, безусловно, очень полезен. Он повышает иммунитет, концентрирует внимание, улучшает память, да и в целом отлично влияет на мозговую активность. Если начать тренировки осенью, то к зиме организм будет подготовлен, и риски заболеть существенно снизятся.

Начав тренировки осенью, к весне можно вернуться в форму / Фото sportsvit

Спорт – отличный способ отдохнуть и расслабиться после тяжелого трудового дня. А гормоны счастья еще и дадут новый заряд организму.