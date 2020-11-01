Кожна людина, навіть якщо вона не спортсмен-професіонал або любитель, стикається з крепатурою.

Що це таке, чому виникає і як полегшити біль, розповідає Active 24.

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Крепатура Хворобливі відчуття в м'язах, які виникають через накопичення в них токсинів, а точніше – молочної кислоти.

У кого з'являється крепатура і чому

Крепатура – біль, який відчувала кожна людина. Найчастіше вона виникає на наступну добу після незвичного для людини заняття. Це може бути перше тренування, гра в теніс або біг – будь-яка нетипова активність. Вона є наслідком хімічних і механічних змін всередині м'язової тканини. Також крепатура може бути пов'язана з різними мікротравмами, які з'являються в ході тренування (наприклад, розтягнення м'язів). Проходить біль через кілька днів і, як правило, при подібній повторній активності не виникає.

Крепатура може бути легкою і дуже болючою. Легка температура – це нормально. Знімати больовий синдром при цьому не потрібно.

Крепатура буває у кожної людини / Фото starfit

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Якщо крепатура занадто болюча і доставляє фізичний дискомфорт, впливає на загальний стан, її можна зменшити.​

Як розпізнати крепатуру

гострий біль в м'язах і втома;

скутість рухів;

набряк уражених м'язів;

короткочасна втрата м'язової сили.

Крепатура, як правило, проходить через 3-5 днів​ / Фото fitcurves

Як зняти біль при крепатурі

Фізична активність (легкі вправи і розтяжка).

Гаряча ванна або теплий душ.

Сауна і лазня.

Масаж.

Правильне харчування (в організмі має вистачати усіх вітамінів і мікроелементів).

Компреси з морською сіллю.

Креми і протизапальні мазі.

Є способи зменшити біль при крепатурі / Фото marathonec

Це процедури покращують кровотік у м'язах і знижують біль. Важливо розуміти, що при найсильнішій крепатурі не варто проводити серйозні тренування – організм має відновитися. В іншому випадку людина погано себе почуває, трапляється занепад сил. При цьому важливо продовжувати фізичну активність і виконувати легкі і прості вправи. Це необхідно для того, щоб м'язи постійно скорочувалися, а не розслаблялися.