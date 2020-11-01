Крепатура: что это такое и как облегчить боль
Каждый человек, даже если он не спортсмен-профессионал или любитель, сталкивается с крепатурой.
Что это такое, почему возникает и как облегчить боль, рассказывает Active 24.
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КрепатураБолезненные ощущения в мышцах, которые возникают из-за накопления в них токсинов, а точнее – молочной кислоты.
У кого появляется крепатура и почему
Крепатура – боль, которую чувствовал каждый человек. Чаще всего она возникает на следующие сутки после непривычного для человека занятия. Это может быть первая тренировка, игра в теннис или бег – любая нетипичная активность. Она является следствием химических и механических изменений внутри мышечной ткани. Также крепатура может быть связана с различными микротравмами, которые появляются в ходе тренировки (например, растяжением мышц). Проходит боль через несколько дней и, как правило, при подобной повторной активности не возникает.
Крепатура бывает у каждого человека / Фото starfit
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Как распознать крепатуру
- острая боль в мышцах и усталость;
- скованность движений;
- отек пораженных мышц;
- кратковременная потеря мышечной силы.
Крепатура, как правило, проходит через 3-5 дней / Фото fitcurves
Как снять боль при крепатуре
- Физическая активность (легкие упражнения и растяжка).
- Горячая ванна или теплый душ.
- Сауна и баня.
- Массаж.
- Правильное питание (в организме должно хватать всех витаминов и микроэлементов).
- Компрессы с морской солью.
- Кремы и противовоспалительные мази.
Есть способы уменьшить боль при крепатуре / Фото marathonec
Это процедуры улучшают кровоток в мышцах и снижают боль. Важно понимать, что при сильнейшей крепатуре не стоит проводить серьезные тренировки – организм должен восстановиться. В противном случае человек плохо себя чувствует, случается упадок сил. При этом важно продолжать физическую активность и выполнять легкие и простые упражнения. Это необходимо для того, чтобы мышцы постоянно сокращались, а не расслаблялись.
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