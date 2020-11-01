Каждый человек, даже если он не спортсмен-профессионал или любитель, сталкивается с крепатурой.

Что это такое, почему возникает и как облегчить боль, рассказывает Active 24.

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Крепатура Болезненные ощущения в мышцах, которые возникают из-за накопления в них токсинов, а точнее – молочной кислоты.

У кого появляется крепатура и почему

Крепатура – боль, которую чувствовал каждый человек. Чаще всего она возникает на следующие сутки после непривычного для человека занятия. Это может быть первая тренировка, игра в теннис или бег – любая нетипичная активность. Она является следствием химических и механических изменений внутри мышечной ткани. Также крепатура может быть связана с различными микротравмами, которые появляются в ходе тренировки (например, растяжением мышц). Проходит боль через несколько дней и, как правило, при подобной повторной активности не возникает.

Крепатура может быть легкой и очень болезненной. Легкая температура – это нормально. Снимать болевой синдром при этом не нужно.

Крепатура бывает у каждого человека / Фото starfit

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Если крепатура слишком болезненна и доставляет физический дискомфорт, влияет на общее состояние, ее можно уменьшить.

Как распознать крепатуру

острая боль в мышцах и усталость;

скованность движений;

отек пораженных мышц;

кратковременная потеря мышечной силы.

Крепатура, как правило, проходит через 3-5 дней / Фото fitcurves

Как снять боль при крепатуре

Физическая активность (легкие упражнения и растяжка).

Горячая ванна или теплый душ.

Сауна и баня.

Массаж.

Правильное питание (в организме должно хватать всех витаминов и микроэлементов).

Компрессы с морской солью.

Кремы и противовоспалительные мази.

Есть способы уменьшить боль при крепатуре / Фото marathonec

Это процедуры улучшают кровоток в мышцах и снижают боль. Важно понимать, что при сильнейшей крепатуре не стоит проводить серьезные тренировки – организм должен восстановиться. В противном случае человек плохо себя чувствует, случается упадок сил. При этом важно продолжать физическую активность и выполнять легкие и простые упражнения. Это необходимо для того, чтобы мышцы постоянно сокращались, а не расслаблялись.