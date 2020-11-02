Как заставить себя пойти на тренировку: 5 лайфхаков от фитнес-эксперта
Довольно часто случается, что после тяжелой трудовой недели или из-за плохой погоды совсем не хочется идти на тренировку.
Как уговорить себя заняться спортом, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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За одной пропущенной тренировкой следует вторая и третья... Так можно забросить спорт не на одну неделю. Но мы с вами знаем, что в спорте важна регулярность! - подчеркнула Медушкина.
Она назвала 5 лайфхаков, как мотивировать себя пойти на тренировку:
Цель
Варианты "подкачаться" или "чуть-чуть похудеть" здесь не подойдут. Цель должна быть реальной и четко сформулированной. Например: "Хочу выполнять 50 отжиманий за один подход" или "Хочу сбросить 3 кг за месяц".⠀
Первые результаты
Пообещайте не давать себе слабинку, пока не увидите прогресс. Сделайте фото до и после – это также поможет мотивировать себя. Дождитесь первых результатов, после этого вы не захотите останавливаться.
Настройте себя на результат / Фото Pixabay
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Одежда
На первый взгляд это кажется мелочью, но в качественных, красивых и удобных вещах приятно заниматься. Каждый раз, надевая любимую форму, тело само захочет тренироваться.
Программа
Вам нужно четко определить для себя, сколько раз в неделю, в какие дни и в какое время будут силовые и кардио тренировки. Для каждого занятия должна быть четко прописанная программа, это поможет организовать себя, и не бросаться от тренажера к тренажеру.
Программа позволит эффективнее заниматься / Фото Pixabay
Поощрение
Обязательно балуйте себя и поощряйте за хорошую качественную тренировку. Это не обязательно должна быть еда. Можно порадовать себя "выходом в свет", приятной покупкой или подарочком, массажем, косметической процедурой – тем, что доставляет вам удовольствие. Зная о такой "награде", вы сможете быстрее настроиться на тренировку.
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