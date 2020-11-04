Щоб живіт ставав пласкішим, потрібні кардіотренування й правильне харчування.

Про те, як стати стрункішими, розповідає ресурс Fitseven.

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Існують різні види жирів в організмі. Зокрема, підшкірний жир, вісцеральний жир, а також жир внизу живота і на стегнах.



Кардіотренування сприяють схудненню / Фото Yablyk.com

Це пов'язано з тим, що у різних точках тіла накопичуються різні речовини. Вісцеральний жир складається переважно з насичених амінокислот – тому він твердий на дотик.

Вісцеральний жир розташований біля м'язів черева. Його функція – захищати черевну порожнину від пошкоджень. Однак його надлишок призводить до ожиріння внутрішніх органів.

Підшкірний жир формується через надлишок вуглеводів та нестачу руху. Він є досить м’яким.



Вправи потрібні для пришвидшення обміну речовин / Фото Shkolazhizni

Для того, щоб позбутися кожного з видів жиру, потрібно обирати різні стратегії.

Вісцеральний жир

скорочення денної норми калорій на 15-20 відсотків,

проведення кардіотренувань 2-4 рази на тиждень.

Підшкірний жир

відмова від швидких вуглеводів, заміна їх на повільні,

кардіотренування та вправи на м’язи живота щонайменше тричі на тиждень.

Жир внизу живота

дієта з низьким вмістом вуглеводів та великою кількістю клітковини,

кардіотренування та вправи для м'язів 3-4 рази на тиждень.



Існують кілька видів жиру на животі / Фото Fitnavigator

Також існує так званий "гормональний живіт". Причиною його появи є високий рівень кортизолу. Цей гормон відповідає за швидку реакцію в стресових ситуаціях.

Однак коли стрес стає перманентним, постійно високий рівень кортизолу знижує швидкість обміну речовин. Стрес погіршує якість сну, від чого падає рівень енергії.

Щоб одержати хоч якусь енергію, людина починає їсти більше швидких вуглеводів. Саме через низький метаболізм та неправильні вуглеводи на животі з'являється жир.



Гормональний живіт може призвести до проблем зі здоров'ям / Фото Fitseven

До теми: Неправильне схуднення: навіщо організму потрібні жири

Щоб прибрати гормональний жир, потрібно:

скоротити рівень стресу,

регулярно проводити кардіотренуваннями,

дотримуватися норм сну.

Пам'ятайте, що безпечним для здоров'я вважають схуднення на 300-400 грамів щотижня. Тому не намагайтеся позбутися жиру на животі швидко, адже це шкодить здоров'ю.