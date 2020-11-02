Багато хто вважає, що схуднути можна, обмеживши споживання жирів. Однак це в корені неправильне судження.

Навіщо людському організму потрібні жири, і чим шкодить їх нестача, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна в своєму Instagram.

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Майже всі, почувши слово жири, уявляють щось жирне і шкідливе, але це не так. Ми кожен день повинні споживати жири, – зазначила Ростиславіна.

Вона пояснила, що жири, поряд з білками і вуглеводами, є базовим мікроелементом для організму людини.

За що відповідають жири

Енергія

Жири дають організму приплив енергії, який не можуть забезпечити вуглеводи і білки. Якщо жиру немає, тіло "поїдає саме себе", руйнуючи тканини і м'язи, щоб знайти матеріал для вироблення енергії.

Гормони і гени

Дослідження довели, що жири призводять до змін в метаболізмі, а також регулюють вироблення репродуктивних і стероїдних гормонів в організмі. Крім того, у жінок під час клімаксу жир частково виконує функцію яєчників і виробляє статеві гормони.

Захист

Жирова оболонка обволікає органи і ізолює їх від травм і інших впливів зовнішнього середовища.

Харчування має бути збалансованим / Фото Pixabay

Мозгова діяльність

При правильному споживанні, жир знижує дратівливість і позитивно впливає на здоров'я мозку.

Засвоєння вітамінів

Вітаміни А, D, Е і К розчиняються завдяки жирам.

Зовнішність

При недостатній кількості жиру, шкіра людини стає сухою і починає лущитися.

Терморегуляція

Жири оберігають організм від переохолодження.

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Жири повинні складати 25-35% раціону. І недолік, і надлишок жиру шкідливий для здоров'я.

Причини накопичення жиру

незбалансоване харчування;

малорухливий спосіб життя;

хронічний стрес.

Є три причини, з яких накопичується жир / Фото Pixabay

Багато хто думає, що, скоротивши жири, вони швидше схуднуть, але гладшаємо ми не від них, а від надлишку калорій. Тому для комфортного схуднення важливо дотримуватися дефіциту калорій і балансу БЖУ, – пояснила Ростиславіна.