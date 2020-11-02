Неправильне схуднення: навіщо організму потрібні жири
Багато хто вважає, що схуднути можна, обмеживши споживання жирів. Однак це в корені неправильне судження.
Навіщо людському організму потрібні жири, і чим шкодить їх нестача, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна в своєму Instagram.
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Майже всі, почувши слово жири, уявляють щось жирне і шкідливе, але це не так. Ми кожен день повинні споживати жири, – зазначила Ростиславіна.
Вона пояснила, що жири, поряд з білками і вуглеводами, є базовим мікроелементом для організму людини.
За що відповідають жири
Енергія
Жири дають організму приплив енергії, який не можуть забезпечити вуглеводи і білки. Якщо жиру немає, тіло "поїдає саме себе", руйнуючи тканини і м'язи, щоб знайти матеріал для вироблення енергії.
Гормони і гени
Дослідження довели, що жири призводять до змін в метаболізмі, а також регулюють вироблення репродуктивних і стероїдних гормонів в організмі. Крім того, у жінок під час клімаксу жир частково виконує функцію яєчників і виробляє статеві гормони.
Захист
Жирова оболонка обволікає органи і ізолює їх від травм і інших впливів зовнішнього середовища.
Харчування має бути збалансованим / Фото Pixabay
Мозгова діяльність
При правильному споживанні, жир знижує дратівливість і позитивно впливає на здоров'я мозку.
Засвоєння вітамінів
Вітаміни А, D, Е і К розчиняються завдяки жирам.
Зовнішність
При недостатній кількості жиру, шкіра людини стає сухою і починає лущитися.
Терморегуляція
Жири оберігають організм від переохолодження.
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Причини накопичення жиру
- незбалансоване харчування;
- малорухливий спосіб життя;
- хронічний стрес.
Є три причини, з яких накопичується жир / Фото Pixabay
Багато хто думає, що, скоротивши жири, вони швидше схуднуть, але гладшаємо ми не від них, а від надлишку калорій. Тому для комфортного схуднення важливо дотримуватися дефіциту калорій і балансу БЖУ, – пояснила Ростиславіна.
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