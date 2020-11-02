Многие считают, что похудеть можно, ограничив потребление жиров. Однако это в корне неправильное суждение.

Зачем человеческому организму нужны жиры, и чем вредит их нехватка, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Почти все, услышав слово жиры, представляют что-то жирное и вредное, но это не так. Мы каждый день должны потреблять жиры, – отметила Ростиславина.

Она пояснила, что жиры, наряду с белками и углеводами, являются базовым микроэлементом для организма человека.

За что отвечают жиры

Энергия

Жиры дают организму приток энергии, который не могут обеспечить углеводы и белки. Если жира нет, тело "поедает само себя", разрушая ткани и мышцы, чтобы найти материал для выработки энергии.

Гормоны и гены

Исследования доказали, что жиры приводят к изменениям в метаболизме, а также регулируют выработку репродуктивных и стероидных гормонов в организме. Кроме того, у женщин во время климакса жир частично выполняет функцию яичников и вырабатывает половые гормоны.

Защита

Жировая оболочка обволакивает органы и изолирует их от травм и других воздействий внешней среды.

Питание должно быть сбалансированным / Фото Pixabay

Мозговая деятельность

При правильном потреблении, жир снижает раздражительность и положительно влияет на здоровье мозга.

Усвоение витаминов

Витамины А, D, Е и К растворяются благодаря жирам.

Внешность

При недостаточном количестве жира, кожа человека становится сухой и начинает шелушиться.

Теплорегуляция

Жиры оберегают организм от переохлаждения.

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Жиры должны составлять 25-35% рациона. И недостаток, и переизбыток жира вреден для здоровья.

Причины накопления жира

несбалансированное питание;

малоподвижный образ жизни;

хронический стресс.

Есть три причины, по которым накапливается жир / Фото Pixabay

Многие думают, что, сократив жиры, они быстрее похудеют, но толстеем мы не от них, а от избытка калорий. Поэтому для комфортного похудения важно соблюдать дефицит калорий и баланс БЖУ, – пояснила Ростиславина.