Неправильное похудение: зачем организму нужны жиры
Многие считают, что похудеть можно, ограничив потребление жиров. Однако это в корне неправильное суждение.
Зачем человеческому организму нужны жиры, и чем вредит их нехватка, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.
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Почти все, услышав слово жиры, представляют что-то жирное и вредное, но это не так. Мы каждый день должны потреблять жиры, – отметила Ростиславина.
Она пояснила, что жиры, наряду с белками и углеводами, являются базовым микроэлементом для организма человека.
За что отвечают жиры
Энергия
Жиры дают организму приток энергии, который не могут обеспечить углеводы и белки. Если жира нет, тело "поедает само себя", разрушая ткани и мышцы, чтобы найти материал для выработки энергии.
Гормоны и гены
Исследования доказали, что жиры приводят к изменениям в метаболизме, а также регулируют выработку репродуктивных и стероидных гормонов в организме. Кроме того, у женщин во время климакса жир частично выполняет функцию яичников и вырабатывает половые гормоны.
Защита
Жировая оболочка обволакивает органы и изолирует их от травм и других воздействий внешней среды.
Питание должно быть сбалансированным / Фото Pixabay
Мозговая деятельность
При правильном потреблении, жир снижает раздражительность и положительно влияет на здоровье мозга.
Усвоение витаминов
Витамины А, D, Е и К растворяются благодаря жирам.
Внешность
При недостаточном количестве жира, кожа человека становится сухой и начинает шелушиться.
Теплорегуляция
Жиры оберегают организм от переохлаждения.
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Причины накопления жира
- несбалансированное питание;
- малоподвижный образ жизни;
- хронический стресс.
Есть три причины, по которым накапливается жир / Фото Pixabay
Многие думают, что, сократив жиры, они быстрее похудеют, но толстеем мы не от них, а от избытка калорий. Поэтому для комфортного похудения важно соблюдать дефицит калорий и баланс БЖУ, – пояснила Ростиславина.
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