Достатньо 10 хвилин: відома спортсменка показала ефективне експрес-тренування
У будні дні тижня, коли вільного часу мало, бажаючим покращити свою форму достатньо буде робити 10-хвилинне тренування.
Ефективні вправи показала майстер спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Тренування складається з 10 вправ. Кожна з них виконується по 45 секунд, після чого йде 15 секунд відпочинку.
Вправи від Кононової: ⠀
1. Ковзанярка.
2. Стрибаючі випади з точкою у центрі.
3. Стрибаючі присідання.
4. Планка 8 торкань.
5. Віджимання.
6. Ведмідь вперед і назад.
7. Маятник.
8. Планка вгору / вниз + ведмідь.
9. Дотик до підлоги п'ятами.
10. Планка коліно до грудей.
Катерина Кононова – майстер спорту України з бодібілдингу / Фото kononova1986, Instagram
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За словами Кононової, це експрес-тренування – не для новачків. Усі вправи виконуються по одному підходу, але якщо є вільний час, можна виконати ще одне або два кола по 10 хвилин.
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