У будні дні тижня, коли вільного часу мало, бажаючим покращити свою форму достатньо буде робити 10-хвилинне тренування.

Ефективні вправи показала майстер спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Тренування складається з 10 вправ. Кожна з них виконується по 45 секунд, після чого йде 15 секунд відпочинку.

Вправи від Кононової: ⠀

1. Ковзанярка.

2. Стрибаючі випади з точкою у центрі.

3. Стрибаючі присідання.

4. Планка 8 торкань.

5. Віджимання.

6. Ведмідь вперед і назад.

7. Маятник.

8. Планка вгору / вниз + ведмідь.

9. Дотик до підлоги п'ятами.

10. Планка коліно до грудей.

Катерина Кононова – майстер спорту України з бодібілдингу​ / Фото kononova1986, Instagram

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За словами Кононової, це експрес-тренування – не для новачків. Усі вправи виконуються по одному підходу, але якщо є вільний час, можна виконати ще одне або два кола по 10 хвилин.