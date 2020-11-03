Обмеження у харчуванні після 6-ї години вечора підходить не для всіх, незважаючи на розповіді про те, що так можна схуднути.

Людина має вечеряти за 3-4 години до сну, пояснила лікарка, нутриціолог Наргіза Медведкова у своєму Instagram.

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Що відбувається без їжі після 18:00

Лікарка розповіла, що після 6-ї вечора без їжі настає дискомфорт.

Наступний прийом їжі буде лише вранці, приблизно о 7-й ранку. Тобто період голоду складе 13 годин. Якщо вам так комфортно, то чому б і ні, однак найчастіше витримати такий період без їжі буває складно, особливо з нашою звичкою із дитинства поїсти щільніше на вечерю, – розповіла Медведкова.

За її словами, у такому випадку людина може зірватися і з'їсти щось солодке перед сном. Крім того, без вечері буде підвищений апетит на ранок.

Щоб не зірватися і не набрати вагу, харчування має бути збалансованим​ / Фото Pixabay

Через низький рівень глюкози на сніданок відбувається викид гормонів, що стимулюють апетит. У підсумку ми з'їдаємо більше, ніж планували, – уточнила нутриціолог.

Як наслідок – організм починає зберігати енергію і з подвійною силою у вигляді жиру запасає з'їдене.

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Чому так відбувається

За словами лікарки, якщо поїсти о 18-й, то через 4 години глюкоза в крові впаде нижче нормального рівня і організм відчує різкий напад голоду. У такій ситуації людина може з'їсти щось шкідливе.

Що робити і коли їсти

"Вечеряйте за 3-4 години до сну. Вечеря повинна бути легкою і містити мінімум жирів і вуглеводів та більше білків. Підійдуть страви з птиці або риби з овочевим салатом або омлет з двох яєць, а на гарнір – тушковані овочі", – порадила лікарка.

На вечерю виберіть щось легке​ / Фото Pixabay