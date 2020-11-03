Ограничение в питании после 6 вечера подходит не для всех, несмотря на рассказы о том, что так можно похудеть.

Человек должен ужинать за 3-4 часа до сна, пояснила врач, нутрициолог Наргиза Медведкова в своем Instagram.

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Что происходит без пищи после 18:00

Врач рассказала, что после 6-ти вечера без еды наступает дискомфорт.

Следующий прием пищи будет только утром, примерно в 7 утра. То есть период голода составит 13 часов. Если вам так комфортно, то почему бы и нет, однако чаще всего выдержать такой период без еды бывает сложно, особенно с нашей привычкой из детства поесть поплотнее на ужин, – рассказала Медведкова.

По ее словам, в таком случае человек может сорваться и съесть что-то сладкое перед сном. Кроме того, без ужина будет повышенный аппетит на утро.

Чтобы не сорваться и не набрать вес, питание должно быть сбалансированным / Фото Pixabay

Из-за низкого уровня глюкозы на завтрак происходит выброс гормонов, стимулирующих аппетит. В итоге мы съедаем больше, чем планировали, – уточнила нутрициолог.

Как следствие – организм начинает сохранять энергию и с двойной силой в виде жира запасает съеденное.

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Почему так происходит

По словам доктора, если поесть в 18, то спустя 4 часа глюкоза в крови упадет ниже нормального уровня и организм почувствует резкий приступ голода. В такой ситуации человек может съесть что-то вредное.

Что делать и когда есть

"Ужинайте за 3-4 часа до сна. Ужин должен быть легким и содержать минимум жиров и углеводов и больше белков. Подойдут блюда из птицы или рыбы с овощным салатом или омлет из пары яиц, а на гарнир – тушеные овощи", – посоветовала врач.

На ужин выберите что-то легкое / Фото Pixabay