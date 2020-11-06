В первые дни похудения вес "улетает", а дальше может застыть на одной отметке. Это и есть эффект плато, который так часто встречается у всех желающих распрощаться с лишними килограммами.

Почему же возникает эффект плато, и как его победить, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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По словам Медушкиной, часто эффект плато возникает, когда осталось избавиться всего от 3-4 кг.

Плато – это реакция организма на похудение. Значительные отвесы всегда приходятся на первые дни, а как только ваше тело привыкает к новым условиям, похудение замедляется, может и вовсе остановиться, – пояснила Медушкина.

Причины возникновения эффекта плато

Снизилась скорость обменных процессов

Фитнес-эксперт уточнила, что чем труднее уходит вес, тем больше усилий прилагает человек, и может таким образом перестараться. Ведь происходит урезание рациона и слишком усиленные тренировки, после чего организм включает "режим энергосбережения".

Питание не соответствует новому весу

Когда человек худеет, его потребность в КБЖУ также снижается. В связи с этим, необходимо вовремя скорректировать рацион, иначе коридор калорийности из дефицитного перейдет в поддерживающий.

Эффект плато имеет несколько причин / Фото bud-v-forme

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План тренировки

Еще одна причина плато – привыкание мышц к нагрузкам. Для того чтобы сдвинуть вес, необходимо пересмотреть программу тренировок.⠀

Временное плато – это нормальная остановка в похудении, опасна она лишь тем, что, не имея знаний, которые помогут дожать вес и преодолеть остановку в похудении, вы можете вымотать себя и вместо результата получить откат и возврат к исходной точке. Отсутствие результата – худший помощник в вопросе снижения веса", – добавила Медушкина.

Напомним, ранее Медушкина рассказала, как избавиться от последних лишних килограмов.